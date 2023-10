La lezione di calcio di Messi ai ragazzi dell’Inter Miami: gli ha dato un solo consiglio prezioso Leo Messi è la grande ispirazioni per i ragazzi più giovani dell’Inter Miami: in un podcast Beckham ha svelato l’unico consiglio dato alla Pulce ai giocatori dell’Academy.

A cura di Ada Cotugno

Leo Messi in MLS non è solo un gigante in campo: il volto più rappresentativo del campionato ha cambiato totalmente la concezione di calcio negli Stati Uniti, dando nuovo risalto alla lega e soprattutto all'Inter Miami che con lui ha vissuto una vera svolta. Da subito la squadra ha avuto un altro passo e la presenza della Pulce da sola basta per puntare sempre più in alto.

In campo dirige i suoi compagni, mostrandogli l'immenso repertorio del suo talento e ispirandoli a fare sempre meglio, ma a trarne beneficio è l'intera società, specialmente i più giovani. I ragazzi dell'Academy infatti possono crescere affidandosi agli insegnamenti di uno dei migliori giocatori di calcio della storia.

All'interno del podcast Stick of Football David Beckham ha svelato qualche dettaglio in più sulle lezioni che Messi impartisce ai giocatori più giovani del club: "Portare Leo ha cambiato tutto. I ragazzi dell'Academy hanno qualcuno a cui ispirarsi, che ha fatto tutto, ha vinto tutto e sta insegnando loro, il che è fantastico".

Poi ha continuato raccontando di una particolare intervista rilasciata proprio da uno dei ragazzi delle squadre giovanili che in questo momento stanno vivendo un momento di grande successo. "Qual è il miglior consiglio che Leo ti ha dato finora?" gli era stato chiesto.

Beckham ha poi continuato: "Lui ha risposto: ‘camminare di più'. Ha detto ‘camminare di più perché si vede di più in campo'. È incredibile". Un semplice consiglio che però racchiude tutta l'essenza di Messi: più volte infatti l'argentino è stato visto camminare in campo, prima di affondare il colpo con una delle sue giocate.

Anche adesso sfodera il suo vecchio trucco in diverse situazioni, passeggiando mentre i suoi compagni corrono così da avere tutta la situazione sotto controllo e sfruttare al meglio ogni possibilità. Il suggerimento è prezioso e servirà ai giovani dell'Inter Miami per potersi approcciare alle partite in modo diverso, imparando dal migliore.