La lettera d’addio di Lukaku all’Inter: “Interista per sempre, il Chelsea è l’occasione della vita” Ha scritto una lunga lettera d’addio ai tifosi dell’Inter Romelu Lukaku. Il bomber li ha ringraziati per il grande supporto, ha detto che sarà sempre tifoso interista e all’Inter è riuscito a migliorare tanto. “Spero mi capirete, ma questa del Chelsea è per me l’occasione della vita. Io amo l’Inter e sarò sempre un tifoso interista”.

A cura di Alessio Morra

Il momento del saluto ufficiale è arrivato. Romelu Lukaku nella tarda mattinata di Ferragosto ha scritto una lettera ai tifosi dell'Inter, che lo hanno amato tantissimo, lo hanno eletto a simbolo assoluto e che ora però lo vedranno giocare con la maglia di un'altra squadra, il Chelsea che lo ha riacquistato e per farlo ha sborsato 115 milioni di euro. Sin dalle prime parole si percepisce l'enorme legame tra il bomber e il mondo Inter: "Grazie per avermi amato come fossi uno di voi. Grazie per avermi fatto sentire a casa a me e alla mia famiglia. Grazie per il supporto incondizionato e l'amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione. Quando sono arrivato all'Inter ho sentito subito che avrei fatto bene per questo club".

L'Inter ha vinto lo scudetto da squadra

Ricorda il primo giorno da interista il belga, che non dimentica il modo in cui si è conclusa la prima annata, con la finale persa di Europa League con il Siviglia, che vinse 3-2 grazie a un'autorete di Lukaku: "L'amore e l'accoglienza che ho ricevuto all'aeroporto di Malpensa sono stati l'inizio di una bellissima storia. Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell'Inter. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici. La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi ragazzi mi avete dato la forza per continuare a spingere e lo abbiamo fatto come squadra, ecco perché siamo diventati campioni".

Questa del Chelsea è l'occasione della vita

Amore vero per l'Inter sì, ma ora il presente e il futuro si chiamano Chelsea. E i Blues dice Lukaku apertamente rappresentano per lui l'occasione della vita, un treno che non poteva non prendere. Ma nonostante ciò l'amore per l'Inter resta immutato: "Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. Questa è l'occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l'occasione che ho sempre sognato. Una cosa è certa che rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l'uomo e il giocatore che sono oggi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore. Vi amo. Grazie di cuore, sempre forza Inter. Romelu".