La Lazio torna a vincere e a convincere: 3-0 sul campo del Verona e controsorpasso alla Juve La Lazio torna al successo in campionato battendo 0-3 il Verona al Bentegodi: decisive le reti di Gigot, Dia e Zaccagni per riprendersi il 4° posto in classifica effettuando l’immediato controsorpasso alla Juventus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Dopo tre turni a secco di vittorie, la Lazio di Marco Baroni torna al successo in Serie A battendo con un netto 3-0 il Verona in trasferta nel match della 21ª giornata e riprendendosi quel quarto posto in classifica che la Juventus le aveva soffiato 24 ore prima dopo aver sconfitto il Milan.

Una vittoria, la prima del 2025, convincente quella ottenuta dai biancocelesti che hanno indirizzato dalla propria parte l'incontro pochi secondi dopo il calcio d'inizio quando Gigot, sul calcio d'angolo battuto dall'ex Mattia Zaccagni, ha trovato il gol del vantaggio, divenuto doppio qualche minuto più tardi con la rete del momentaneo 0-2 firmata da Boulaye Dia bravo a capitalizzare la ripartenza condotta da Isaksen.

Solo nel finale di primo tempo il Verona di Paolo Zanetti ha invece dato i primi segni di reazione quando Sardar, al termine di una confusa azione in area biancoceleste, con un colpo di testa ha colpito la parte alta della traversa. Gli scaligeri cominciano col piglio giusto anche la ripresa ma al 58′ arriva un clamoroso errore della retroguardia gialloblu che lancia in campo aperto lo scatenato Dia che aspetta e serve l'accorrente Zaccagni che con una conclusione sul primo palo (deviata anche da Ghilardi) batte Montipò segnando il più classico dei gol degli ex (e a proposito di ciò va evidenziato come non abbia esultato dopo la rete e si sia quasi scusato con i suoi ex tifosi) che ha di fatto chiuso l'incontro.

Nel finale infatti il match è trascorso con le due squadre ormai esclusivamente in attesa del triplice fischio dell'arbitro, fatta eccezione per il brutto intervento di Duda su Luca Pellegrini costato l'espulsione (per doppio giallo) al centrocampista polacco per la disperazione di Paolo Zanetti che, oltre alla delicata situazione di classifica (il suo Verona resta infatti terzultimo al pari del Como che deve ancora scendere in campo in questa 21ª giornata della Serie A 2024-2025), arriva al prossimo cruciale scontro diretto in casa del Venezia senza uno dei suo calciatori più importanti.