La Lazio stecca con il Lecce, Immobile sferza tutti: “Sembra che abbiamo paura di decollare” Il capitano della Lazio dopo la partita con il Lecce ha provato a sferzare tutto l’ambiente: “Sembra che dobbiamo prendere uno schiaffo prima di reagire”.

A cura di Alessio Morra

La Lazio voleva ritrovare il successo, ma contro il Lecce ha pareggiato 2-2. Un risultato che alla fine è positivo, perché Milinkovic-Savic ha trovato il gol del pareggio al 95′. Ma i tre punti erano l'obiettivo primario. La Lazio resta in piena corsa per il posto in Champions, ma ora il cammino è senz'altro molto più complicato. Dopo la partita c'è stata una forte autocritica di Sarri, Immobile e Milinkovic-Savic. Qualcosa di particolare per una squadra che comunque non sembra lontano al grande traguardo.

L'ultimo a parlare è stato Ciro Immobile, il capitano che contro il Lecce è tornato a segnare. Il bomber è stato nettissimo dicendo sulla Lazio: "Sembra che abbiamo paura di decollare. Ci è mancata leggerezza. Ci serve sempre uno schiaffo prima di reagire, non va bene". Parole forti, dure, che hanno fatto seguito a quelle del tecnico Sarri che a Sky ha dichiarato: "Sono anche soddisfatto di larghi tratti della partita. Ma ci sono stati due momenti davvero orrendi: il recupero del primo tempo e l'inizio del secondo tempo".

Il tecnico toscano ha anche rivelato cosa ha detto al suo vice a inizio ripresa: "A inizio secondo tempo sembrava stessimo solo aspettando di prendere gol. Mi sono girato e a Martusciello ho detto: ‘Continuando così prendiamo gol'. E al massimo avremmo preso gol un minuto dopo".

Leggi anche Perché il gol di Immobile in Lazio-Sassuolo è stato prima convalidato col VAR e poi annullato

Bastone e carota dunque da parte di Sarri, che come Immobile non ha accettato un paio di errori gravi. E si è unito a capitano e allenatore Sergej Milinkovic-Savic che sempre su Sky aveva dichiarato: "Stasera abbiamo subito dei gol stupidi. Non è che gli altri fanno delle belle azioni e segnano. È che noi commettiamo troppi errori".

La Lazio si trova sempre al terzo posto, ma ora ha 65 punti. Uno in meno della Juventus, due in più dell'Inter e quattro del Milan, che però hanno tutte e quattro una partita da recuperare.