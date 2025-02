video suggerito

La Lazio risponde a Juve e Fiorentina, Cagliari battuto 2-1: Baroni si riprende il quarto posto La Lazio si riprende il quarto posto, Cagliari battuto 2-1: la squadra di Marco Baroni opera il contro-sorpasso alla Juventus e torna in piena zona Champions grazie ai gol di Zaccagni e Castellanos.

A cura di Vito Lamorte

La Lazio si riprende il quarto posto, Cagliari battuto 2-1: la squadra di Marco Baroni opera il contro-sorpasso alla Juventus e torna in piena zona Champions grazie ai gol di Zaccagni e Castellanos. È servita una prova di grande concretezza e concentrazione ai capitolini per portare a casa il bottino pieno.

La sfida della Unipol Domus ha chiuso la 23^ giornata e ha riportato la Lazio al quarto posto, rispondendo a Juventus e Fiorentina: i biancocelesti tornano a vincere dopo il KO in casa contro la Viola e quello di Braga, ininfluente, in Europa League.

Zaccagni e Castellanos, la Lazio vola al quarto posto

Poco prima dell'intervallo la Lazio si è portata in vantaggio con Mattia Zaccagni, che entra dal secondo palo e batte Caprile sul cross di Hysaj dalla destra. Settimo gol nel campionato in corso per il capitano biancoceleste (in 20 presenze), uno in più dei sei realizzati nella scorsa Serie A (ma in 28 partite).

All'inizio della ripresa è arrivato il gol del pareggio del Cagliari con Roberto Piccoli, che sfrutta benissimo un cross di Viola di testa infila la palla in rete. Non impeccabile Provedel nell'uscita sul traversone del numer0 10 dei sardi.

La Lazio si riversa in avanti e dopo alcuni tentativi ha trovato il punto del definitivo vantaggio con Taty Castellanos: l'attaccante argentino sfrutta una disattenzione della difesa del Cagliari, che si fa cogliere impreparata sul colpo di testa di Zaccagni che serve il compagno e da due passi il numero 11 non deve fare altro che mettere dentro la palla del gol vittoria.

Cagliari-Lazio, il tabellino

RETI: 41′ Zaccagni, 55′ Piccoli, 64′ Castellanos.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Augello, Luperto, Mina, Zappa (30′ s.t Pavoletti); Makoumbou (43′ s.t Prati), Adopo (30′ s.t Deiola); Felici (43′ s.t Kingstone), Viola (24′ s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj (17′ s.t Gigot), Romagnoli, Gila, Marusic; Rovella, Guendouzi; Zaccagni (42′ s.t Dele-Bashiru), Dia (42′ s.t Noslin), Isaksen (42′ s.t Pedro); Castellanos. All. Baroni.

ARBITRO: Gianluca Manganiello.