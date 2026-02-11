La Lazio passa a Bologna ai rigori, è in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: decisivo Provedel

Dopo l’1-1 al 90′ tra Bologna e Lazio per i gol di Castro e Noslin, a decidere la prossima avversaria dell’Atalanta in semifinale di Coppa Italia sono stati i calci di rigore. Ad avere la meglio gli uomini di Sarri, grazie ad un Provedel decisivo. Per Italiano, l’ennesimo boccone amaro con il Bologna detentore del torneo che esce a testa bassa.

Una partita sentita e giocata sul filo dell'equilibrio e della tensione al Dall'Ara tra la detentrice della Coppa, il Bologna che di fronte al proprio pubblico ha provato l'impresa di superare la Lazio. Una missione compiuta a metà perché al 90′ i rossoblù si sono ritrovati solamente sull'1-1 dopo essersi portati in vantaggio con Castro e aver sfiorato il raddoppio, prima del ritorno dei capitolini che hanno trovato la via del pari con il solito Noslin, eroe di Coppa. Una risultato corretto, tra due formazioni che si sono affrontate a testa alta, dividendosi meriti ed errori con i felsinei migliori a inizio match e i capitolini che sono cresciuti nella ripresa.

Lazio sugli scudi malgrado l'infortunio di Pedro, uscito in lacrime

Una gara che ha vissuto anche un momento difficile per gli uomini di Sarri che hanno perso uno dei loro uomini migliori, Pedro, uscito dal campo aiutato dallo staff medico e in lacrime per un problema alla caviglia che è apparso più che serio da subito ma che dovrà attendere ulteriori esami per capire realmente i tempi di recupero per una Lazio che ha già gli uomini contanti. Un'amarezza fortissima che è stata lenita solamente dalla gioia incontenibile per la qualificazione in semifinale di Coppa Italia, conquistata dai tiri dal dischetto: un merito che permetterà adesso di giocarsi il tutto per tutto contro l'Atalanta per una finale che potrebbe proiettare la Lazio in Europa, malgrado il ritardo in Campionato.

La gioia estemporanea di Castro per l’1–0 del Bologna prima del ritorno della Lazio

Dal dischetto decisivo Provedel: Bologna eliminato da campione in carica

Per il Bologna continua il periodo più che negativo ed involutivo rispetto ad un inizio di stagione esaltante. Italiano ha dovuto vivere un'altra serata amara, vedendo sfuggire la difesa della Coppa nella lotteria dei calci di rigore dove è salito in cattedra Provedel. Il portiere della Lazio ha prima parato il primo rigore contro, intuendo e fermando la palla a Ferguson. Poi ha ipnotizzato Orsolini che dal dischetto ha fallito il penalty che ha condannato il Bologna, mentre sono stati perfetti i battitori di Sarri: Tavares, Dia, Marusic e Taylor sono stati infallibili e ora per la Lazio il sogno in Coppa Italia può continuare.