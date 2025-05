La Juventus vuole strappare Antonio Pintus al Real Madrid: lo segue da almeno due anni

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La Juventus proverà a riportare a Torino Antonio Pintus: uno dei migliori preparatori sportivi al mondo è entrato nel mirino dei bianconeri che vogliono approfittare delle nuove dinamiche all'interno del Real Madrid per assicurarsi una figura professionale fondamentale per ricostruire il futuro della squadra. La fama lo precede perché il preparatore è uno dei più vincenti a livello europeo con 30 titoli conquistati nel corso della sua carriera trascorsa tutte con le squadre migliori al mondo.

Secondo quanto riportato da Relevo la dirigenza della Vecchia Signora ha già presentato un'offerta all'italiano che ha già lavorato con il club agli inizi della sua avventura nel mondo dello sport. Secondo qualcuno questo può essere il preludio per l'arrivo di Antonio Conte che con Pintus ha un sodalizio vincente, ma non c'è nessun indizio in tal senso e la Juve vuole soltanto tutelarsi assumendo il migliore nel ruolo per preparare i suoi giocatori per la prossima stagione, qualunque sia l'allenatore.

La Juve fa un'offerta a Pintus

Peer poter ricostruire la squadra servono grandi nomi in tutti i settori, non soltanto in campo. Per questo motivo la Juventus vuole puntare alla prossima stagione corazzandosi ovunque: hanno presentato un'offerta ad Antonio Pintus, proponendogli un ritorno a Torino come agli albori della sua carriera. In verità i bianconeri lo corteggiano da almeno due anni, ma l'addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid potrebbe essere l'occasione giusta per portarlo in Italia: il preparatore atletico preferirebbe restare in Spagna, anche se per lui sono previsti dei cambiamenti sostanziali.

I Blancos gli hanno offerto un ruolo come coordinatore dei preparatori atletici di tutto il settore giovanile che lo allontanerebbe dalla prima squadra con l'arrivo in panchina di Xabi Alonso. Una prospettiva che potrebbe intrigare Pintus che ha il Real come unica priorità. La Juve però ci prova seriamente e tenta l'affondo dopo due anni, presentandogli un progetto ancora in divenire che potrebbe diventare intrigante.