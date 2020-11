La Juventus di Andrea Pirlo può qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League all'interno del girone G in cui si sta contendendo i primi due posti utili con il Barcellona di Lionel Messi. i bianconeri potrebbero riuscire nell'impresa già dopo la partita in programma con i turchi del Ferencvaros. Sarà fondamentale riuscire a strappare una vittoria per tenerli in fondo alla classifica e salire a 9 punti dopo 4 giornate, garantendosi il passaggio del turno. Si dovrebbe a quel punto affrontare il secondo scontro diretto, con il Barcellona, per giocarsi il primo posto.

Le due vittorie rimediate nei primi tre turni nel Girone e il cammino a punteggio pieno del Barcellona hanno delineato la classifica del Gruppo G che, già al giro di boa, ha confermato la supremazia dei catalani e dei bianconeri rispetto a Dinamo Kiev e Ferencvaros. Dopo tre partite, infatti, se gli azulgrana veleggiano a punteggio pieno con 9 punti in graduatoria davanti alla Juventus, sei punti, la Dinamo e il Ferencvaros appaiono già condannati (entrambi ad un punto) a giocarsi esclusivamente l'eventuale accesso all'Europa League.

Le prossime partite della Juventus vedranno i bianconeri sfidare il Ferencvaros il prossimo 24 novembre a Torino, mentre il Barcellona sarà ospite della Dinamo a Kiev. La speranza ovviamente è che i catalani frenino la loro marcia mentre Pirlo riesca a strappare altri tre punti che sulla carta appaiono abbondantemente alla portata dei bianconeri che già all'andata avevano ottenuto un facile successo in goleada (4-1).

Nel caso in cui sia il Barcellona sia la Juventus dovessero vincere le prossime due partite contro Ferencvaros e Dinamo, ai bianconeri resterà solamente il confronto diretto contro i catalani, previsto per il prossimo 8 dicembre, da vincere in goleada per strappare la prima posizione del Girone. Un'impresa assai ardua e che potrebbe essere facilitata unicamente da qualche passo falso degli azulgrana, che non stanno vivendo un ottimo momento psicofisico.

La Juventus si qualifica agli ottavi se…