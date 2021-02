Juventus difensivamente perfetta nel match contro la Roma. Il reparto arretrato dei bianconeri si è rivelato insuperabile per i giallorossi protagonisti di una buona partita. Quella che è la migliore difesa della Serie A sta vivendo un momento molto positivo. Come confermato da Bonucci nel post-partita, la svolta è arrivata dopo il pesante ko nella sfida di campionato in casa dell'Inter. Dopo quel match i numeri della Juventus parlano chiaro.

Prestazione super per la difesa della Juventus contro la Roma. Confermato anche contro i giallorossi il trend positivo della Vecchia Signora che dopo il ko per 2-0 contro l’Inter del 17 gennaio ha letteralmente cambiato marcia. 6 partite e altrettante vittorie considerando Serie A, Supercoppa e Coppa Italia, con 14 gol all’attivo e appena uno incassato nel replay contro i nerazzurri a San Siro. Un rendimento impressionante quello dei bianconeri, favorito anche dal rientro di Giorgio Chiellini. Quest'ultimo smaltiti i problemi fisici di inizio stagione, ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori tornando a formare un tandem insuperabile con Leonardo Bonucci. E Pirlo può sorridere anche per un'infermeria finalmente vuota, con tutti i suoi centrali a disposizione con de Ligt reduce dal Covid a disposizione.

A confermare il trend positivo è stato proprio uno dei senatori della difesa e della Juventus, ovvero Leonardo Bonucci. Quest'ultimo che contro la Roma spesso e volentieri si è lasciato andare ad esultanze "rabbiose" con il gemello Chiellini dopo interventi decisivi, ha parlato della "nuova" Juve, quella rinata dopo il ko di San Siro: "Abbiamo toccato il peggio che potessimo toccare al Meazza. Da lì gli uomini e i campioni di questo gruppo hanno risposto, così come il mister che ha dato compattezza, unendo tutti e lasciando fuori quello che accadeva all'esterno. La vittoria della finale (Supercoppa, ndr) poi ci ha aiutato a ritrovare consapevolezza, e ora con questa umiltà possiamo arrivare a grandi obiettivi".