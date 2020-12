La stagione della nuova Juventus di Andrea Pirlo non si è aperta nel migliore dei modi. I risultati che stanno venendo a mancare stanno limitando la crescita di una squadra che comunque a tratti riesce ad esprimere un buon calcio. Ma è proprio quando l'approccio alla partita è sbagliato che i bianconeri iniziano a mostrare tutti i propri limiti. Un concetto sottolineato anche da Pirlo che sta lavorando molto sulla tenuta mentale di questo gruppo. E proprio a proposito di atteggiamento sbagliato ad inizio partita, la Juventus si è trovata con un uomo in meno per via dell'espulsione di Cuadrado.

Un rosso giusto, diretto, che La Penna ha sventolato nei confronti del colombiano dopo il consulto con il Var. La Juventus, con questa espulsione, risulta ora come la prima squadra tra i primi cinque campionati europei, ad aver ricevuti il maggior numero di cartellini rossi. Un primato negativo che sottolinea anche un certo tipo di problema da parte di questa squadra dal punto di vista mentale nei momenti difficili della partita. In questo caso, addirittura nelle fasi d'approccio alla partita.

Il record di espulsioni della Juventus nei 5 maggiori campionati europei

Con il rosso a Cuadrado di questa sera nella sfida persa dai bianconeri 3-0 contro la Fiorentina, la squadra bianconeri ha raggiunto un record assolutamente negativo. È la squadra, nei primi cinque maggiori campionati europei, ad avere il maggiori numero di cartellini rossi in questa stagione. Ben cinque per la squadra di Pirlo di cui quattro in campionato.

Tutto è iniziato con la doppia ammonizione a Rabiot nel match dell'Olimpico contro la Roma, per poi proseguire con il cartellino rosso rifilato a Chiesa nell'1-1 contro il Crotone. Per arrivare alla terza espulsione per la Juventus, dobbiamo ritornare al 2-0 contro il Barcellona in Champions in cui è stato Demiral a dover abbandonare il campo anzitempo per un doppio giallo. Nell'1-1 contro il Benevento invece, il rosso a gara finita ad Alvaro Morata. Oggi, il quinto rosso per Cuadrado.