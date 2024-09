video suggerito

La Juve va verso un rosso da 176 milioni per il bilancio 2023/24: è il settimo consecutivo in perdita La Juventus si appresta a chiudere il bilancio 2023/24 con un rosso di 176 milioni di euro circa. È quanto emerge dalla semestrale di Exor, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2024 e che ha svelato anche numeri legati a ricavi, indebitamento e patrimonio netto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il bilancio 2023/24 della Juventus si appresta a chiudersi con un rosso di 176 milioni di euro. Questo è quanto emerge dalla semestrale di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il 65,4% del club bianconero, che ha comunicato i dati relativi al periodo gennaio-giugno 2024 e che ha svelato anche numeri legati a ricavi, indebitamento e patrimonio netto.

In base a quanto riportato da questi documenti si può notare che il club bianconero ha chiuso il secondo semestre (il primo dell’esercizio per Exor, ma il secondo per la società piemontese dato che il bilancio del club va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024) con perdite per 81 milioni di euro. Se viene preso in considerazione il dato che il club bianconero ha chiuso il suo primo semestre (luglio-dicembre 2024) con perdite per 95 milioni di euro, allora il bilancio della Juventus dovrebbe evidenziare un rosso di circa 176 milioni al 30 giugno 2024.

Settimo bilancio in perdita consecutivo per la Juventus

I dati potranno subire delle leggere variazioni, così come già accaduto negli anni scorsi, ma gli indicatori utilizzati da Exor per i bilanci sono sempre piuttosto attendibile. Nei prossimi giorni si riunirà il CdA della Juventus per approvare il bilancio al 30 giugno 2024 e solo allora si conosceranno con esattezza i dati e l'entità della perdita stagionale.

Se tutti i numeri e le stime di perdita venissero confermate, per la Juventus si tratterebbe di un rosso maggiore rispetto alla stagione precedente (-123 milioni) e sarebbe il settimo bilancio consecutivo in perdita.

I ricavi della Juventus: 421,4 milioni

Tra i tanti dati emersi dalla relazione semestrale al 30 giugno 2024 di Exor, si può notare come nella seconda metà della stagione 2023/2024 la Juventus abbia registrato ricavi per circa 231 milioni di euro. Nel primo semestre aveva comunicato ricavi per 190,6 milioni e, di conseguenza, il fatturato dell’esercizio 2023/2024 dovrebbe quindi aggirarsi intorno ai 421,4 milioni di euro per il club bianconero contro i 507 della stagione 20222023.