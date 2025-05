video suggerito

La Juve recupera Vlahovic contro la Lazio: le scelte di Tudor in attacco per la sfida all'Olimpico La Juventus ha recuperato Vlahovic dopo l'infortunio. Allenamento in gruppo per l'attaccante serbo ma la sua presenza da titolare contro la Lazio è in dubbio: le scelte di formazione di Tudor contro i biancocelesti.

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus si giocherà tutto in vista dello scontro diretto Champions contro la Lazio all'Olimpico nella terzultima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri sono reduci dal pareggio in casa del Bologna mentre i biancocelesti hanno vinto in casa dell'Empoli. Tre punti sarebbero fondamentali per la squadra di Igor Tudor che però deve fare i conti con un attacco non sempre così vivo in zona gol. Anche contro il Bologna infatti il gol è stato messo a segno da Thuram, tra i giocatori migliori sotto la gestione di Tudor. Ma il tecnico ora ha recuperato anche Vlahovic.

L'attaccante serbo è tornato ad allenarsi insieme ai compagni alla Continassa, a due giorni dalla fondamentale sfida contro la squadra di Baroni in programma sabato 10 maggio alle 18 all'Olimpico. Decisiva la giornata di venerdì per capire se Vlahovic sarà a disposizione di Tudor oppure il tecnico serbo preferirà affidarsi ancora a Kolo Muani che però contro gli emiliani è stato piuttosto deludente e più volte chiuso dalla difesa della squadra di Italiano capace di chiudere quasi sempre le sue iniziative sul nascere.

La Juventus contro la Lazio potrebbe confermare quasi tutti gli undici di Bologna.

Il francese però al momento resta il favorito nel 3-4-2-1 di partenza dei bianconeri supportato dal tandem offensivo composto da Nico Gonzalez e Conceicao che andrebbe a sostituire Yildiz il quale sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica dopo il rosso subito col Monza. Visto l'infortunio di Cambiaso invece McKennie potrebbe trovare posto sulla fascia sinistra con il connazionale Weah sulla corsia opposta. Confermatissimo invece in mediana l'inamovibile Thuram ma anche Locatelli con Savona, Veiga e Kalulu in difesa davanti a Di Gregorio.

Tudor potrebbe puntare su Vlahovic a partita in corso

Vlahovic potrebbe essere la carta a sorpresa da giocare a gara in corso per Tudor. Il tecnico stravede per il centravanti serbo che vuole anche tornare al gol dopo l'ultimo messo a segno diverse settimane fa ormai in casa del Cagliari. L'infortunio Vlahovic non l'ha ancora superato ma il ritorno in gruppo è una gran notizia per Tudor che spera di avere a sua disposizione un'alternativa in più in fase offensiva sperando nella vena realizzativa dell'ex Fiorentina e nella sua voglia di riscatto all'interno di un'annata tutt'altro che positiva per lui e la stessa Juventus.