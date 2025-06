La Juve punta ufficialmente su Igor Tudor: accordo per il rinnovo e nuovo contratto per l’allenatore

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus ha puntato forte su Igor Tudor trovando l’accordo con il tecnico croato per il rinnovo. Il club bianconero, ora guidato da Comolli come direttore generale, ha deciso di iniziare questa stagione con la totale fiducia nei confronti di Tudor. Secondo Sky è stato trovato l'accordo per un nuovo contratto fino al 2027 con opzione al 2028 per l’allenatore. Tutto deciso grazie all'incontro che si è svolto tra la dirigenza della Juventus e il suo agente, Seric. La firma di Tudor sul contratto è prevista per venerdì prima dell'inizio del Mondiale per Club.

Un attestato di stima importante per Tudor che era subentrato a Thiago Motta tentando di salvare in parte una stagione già compromessa ma che di certo non poteva terminare anche con l'uscita dalla prossima Champions League. In tal senso il tecnico croato è stato bravo a prendere in mano il gruppo e remare tutti dalla stessa parte provando a dimenticare quanto accaduto poco prima. Tudor è riuscito anche a valorizzare diversi giocatori come Vlahovic dando anche maggiore importanza nell'azione di gioco a uno come Yildiz forse troppo lontano dalla porta con Motta.

Igor Tudor dà istruzioni ai calciatori della Juventus prima del match col Lecce

Cosa ha convinto la Juventus a puntare su Tudor

La Juventus inizialmente si pensava potesse andare sicura su Antonio Conte come nuovo allenatore dopo il suo Scudetto vinto a Napoli. E invece il dietrofront dell'allenatore salentino avrebbe spiazzato la dirigenza della Vecchia Signora che a quel punto ha deciso di non valutare altre ipotesi lasciando la squadra nelle mani di Tudor il quale aveva già dato il via a un lavoro importante sul gruppo che la Juve ora si augura possa portare avanti anche per tutto il resto della prossima stagione. Lo stesso Comolli durante la conferenza stampa di presentazione ne aveva parlato.

Comolli ha raccontato cosa l'ha colpito maggiormente di Tudor dopo averlo visto all'opera in campo con la squadra. L'idea della dirigenza bianconera sembrava quella di cambiare la guida tecnica per poi tornare sui propri passi. "Sono consapevole che ha fatto un lavoro eccezionale al Marsiglia (in riferimento a Tudor ndr), meritava di stare lì a lungo ma poi ha preso una decisione rispettabile – ha detto Comolli in riferimento a Tudor -. Quella resilienza e quell'impegno messo in mostra in quella stagione fu impressionante".