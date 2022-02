La Juve pensa al futuro e lavora ai rinnovi, la situazione di Dybala: “Siamo stati chiari con tutti” C’è grande attesa per il Consiglio d’amministrazione della Juventus che si terrà nelle prossime ore: sul tavolo anche i rinnovi dei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno.

A cura di Vito Lamorte

Il giorno dopo la gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League la Juventus analizza come sono andate le cose in terra spagnola e pensa a dove migliorare in vista del ritorno ma tutti gli occhi sono puntati sul Consiglio d'amministrazione che si terrà nelle prossime ore. Il CDA della società bianconero si preannuncia importante anche per la questione dei rinnovi dei giocatori che hanno il contratto in scadenza a giugno: tra questi ci sono Paulo Dybal, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Sciglio e Mattia Perin.

Ci sono alcune situazioni che sono in sospeso da troppo tempo e altre che dopo una iniziale apertura ora sembrano essersi complicate.

Della situazione rinnovi ha parlato anche Pavel Nedved prima del match contro il Villarreal ai microfoni di Mediaset: "Siamo stati chiari con tutti i giocatori. Pensiamo prima al risultato sportivo, che per noi è determinante, e poi affronteremo tutto a tempo debito. I ragazzi lo sanno e siamo contenti del loro atteggiamento. Aspetteremo, non c'è fretta".

Il più complesso sul tavolo dei rinnovi sembra proprio quello di Dybala. Il rappresentante della Joya, Jorge Antun , nei prossimi giorni riceverà una offerta più bassa di quella autunnale (8 milioni più 2 di bonus) e la fumata bianca non è scontata: l’argentino non ha mai nascosto di voler restare in bianconero, ma negli ultimi mesi i rapporti con la società si sono raffreddati. L'esultanza polemica rivolta alla tribuna dopo il gol segnato all’Udinese sembrava l'inizio di un duello a distanza con Maurizio Arrivabene, che pochi giorni prima si era espresso sulla vicenda con parole non lasciavano trasparire ottimismo. L'attenzione sul caso Dybala non è soltanto dei tifosi della Juventus: si è parlato spesso dell'interesse dell’Inter e dell’ex ad bianconero Giuseppe Marotta per assicurarsi il numero 10 a parametro zero ma sull'argentino ci sono anche altri club stranieri.

Situazione completamente diversa per Juan Cuadrado, che sembra vicinissimo al rinnovo: le trattative per il prolungamento sono a buon punto perché la società sembra disposta a mettere sul piatto un contratto triennale o biennale con opzione sul terzo anno alle stesse cifre che Cuadrado guadagna attualmente, ovvero 4 milioni di euro a stagione.

Non dovrebbero esserci particolari problemi per i rinnovi di De Sciglio, che sta disputando una buona stagione, Bernardeschi e Perin.