La Juve Next Gen costretta a passare la notte in aeroporto a Trapani: i giocatori dormono per terra

A cura di Ada Cotugno

La trasferta della Juventus Next Gen a Trapani si è conclusa con una disavventura inaspettata: la squadra allenata da Montero è stata costretta a passare la notte in aeroporto dormendo per terra a causa di un ritardo prolungato del volo che alla fine è stato definitivamente cancellato.

Scene inusuali nel calcio professionistico ma che erano sotto gli occhi di tutti i passeggeri che hanno subito la stessa sorte. Dopo l'1-1 trovato sul campo in casa del Trapani i bianconeri speravano di riprendere il volo per Torino in serata e mai si sarebbero aspettati di doversi accampare in attesa dell'alba.

La Juve Next Gen dorme in aeroporto

L'immagine pubblicata da Sky ha già fatto il giro del web: l'aereo della Juventus sarebbe dovuto partire in serata, ma la squadra è stata fatta scendere a causa di un guasto che ha impedito il decollo. Il volo per Torino è stato prima rimandato alle 2 di notte, poi alle 3 e infine alle 7, un contrattempo che ha costretto i giocatori a trovare una soluzione di emergenza in aeroporto. Per questo, per quanto possibile, hanno deciso di dormire per terra appoggiati ai loro zaini, in attesa di poter finalmente tornare a casa.

Alla fine della storia l'aereo è partito lunedì alle ore 9, una perdita di tempo di diverse ore che di sicuro non farà felice Montero. La Juve Next Gen tornerà in campo giovedì, in occasione del turno infrasettimanale dove affronterà il Picerno in casa, ma il tema delle trasferte lunghissime sarà una costante in questa stagione.

I bianconeri sono stati inseriti nel girone C, dove sono presenti prevalentemente squadre del Sud per ridurre al minimo gli spostamenti nella stessa regione geografica. La scelta di spostare il club è stata dettata dall'esigenza di separarli da Atalanta Under 23 e Milan Futuro, così da non avere i tre club riuniti in un unico girone.