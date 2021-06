Tra un rinnovo di Chiellini e un Morata da trattenere, nel calciomercato della Juventus irrompe Kim Min-jae. E pazienza se i titoli se li prende Allegri, che vuole la conferma di Dybala e spera di liberarsi di Cristiano Ronaldo. La notizia dell'imminente acquisto del difensore sudcoreano viene data per sicura – con una gran quantità di particolari – da Pedro Sepulveda, giornalista esperto di mercato della TV portoghese SIC Noticias.

Il contratto del giocatore col Beijing Guoan scade nel prossimo dicembre, lui avrebbe già l'accordo col club bianconero su tutto: contratto fino al 2025, con una clausola rescissoria del valore di 45 milioni di euro. L'unico dubbio è sulla tempistica, con due opzioni vagliate negli uffici della Continassa. La prima prevede che la Juventus e il club cinese raggiungano un accordo per il trasferimento immediato di Kim Min-jae a fronte di un esborso limitato e che il difensore venga ceduto in prestito al Sassuolo senza diritto né obbligo di acquisto fino a gennaio 2022, visto che le caselle della Juve per gli extracomunitari sono tutte occupate.

Nel secondo scenario invece il nazionale sudcoreano arriverebbe a scadenza col Beijing Guoan, firmando adesso un precontratto con la Juventus dove si definisce che a gennaio verrà ingaggiato dai bianconeri a costo zero. In ogni caso, insiste SIC Noticias, l'affare si farà al 100% e Kim Min-jae sarà un giocatore della Juventus. Soprannominato il ‘Mostro' per la stazza – è un gigante di 1 metro e 90 – il 24enne era stato accostato l'anno scorso alla Lazio ma anche al Tottenham: era stato scritto che il Beijing Guoan aveva rifiutato l'offerta di 13,5 milioni degli Spurs. Adesso per lui potrebbe approdare in Serie A, dalla porta principale.