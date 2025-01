video suggerito

La Juve di Motta è la peggiore degli ultimi 14 anni: di Allegri il miglior punteggio dopo 19 partite L’attuale Juventus di Thiago Motta è la peggiore degli ultimi 14 anni per punti conquistati in campionato dopo 19 partite. Il dato premia Allegri, Conte al secondo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di Vlasic nel derby di Torino ha aperto una nuova crisi in casa Juventus. L'ennesimo pareggio dei bianconeri in campionato – 12 nonostante lo zero alla casella delle sconfitte – complica ulteriormente la corsa della squadra allenata da Thiago Motta nelle zone alte della classifica. Al gol di Yildiz il sorriso del tecnico della Vecchia Signora è sembrato come una liberazione ma il pareggio dei granata per il punteggio finale di 1-1 ora ha fatto scattare la rabbia del popolo bianconero. E i numeri non mentono: è la peggiore Juve degli ultimi 14 anni dopo 19 partite.

Peggio di Thiago Motta aveva fatto solo Gigi Delneri nella stagione 2010/2011 chiudendo a 31 punti, 2 in meno degli attuali 33 totalizzati dall'allenatore della Juventus in questa annate dopo 19 sfide in Serie A. Un dato che fa riflettere, specie dopo il sontuoso mercato di Giuntoli che in estate ha fatto sborsare somme non indifferenti al club per puntellare la rosa. Nella speciale classifica stilata dal 2010/2011 ad oggi spicca invece Massimiliano Allegri autore di un autentico capolavoro nella stagione 2018/2019 quando si distinse con 53 punti a seguito delle prime 19 partite.

Allegri sulla panchina della Juventus.

E pensare che il saldo finale alla voce acquisti dell'attuale Juventus è di 162,8 milioni (Koopmeiners l'acquisto top da 54,7 milioni). Decisamente tanti se pensiamo ai pochi punti conquistati fino a questo momento con un -11 punti dalla vetta della classifica occupata dal Napoli che ha però ancora una partita da giocare oggi contro il Verona al Maradona e che virtualmente volerebbe a -14 sui bianconeri. Solo 7 vittorie dunque per questa Juventus che al momento non bastano per sperare di toccare la vetta e che pericolosamente fanno vacillare anche il piazzamento Champions.

Conte secondo ad Allegri come punteggio dopo 19 partite alla Juve.

La classifica degli allenatori della Juve con maggior punti conquistati dopo 19 partite

Nella speciale classifica dal 2010/2011, oltre a Delneri, a sfiorare lo stesso punteggio attuale di Thiago Motta era stato anche lo stesso Massimiliano Allegri che a prescindere dal record del 2018/2019, nella stagione 2021/2022 post Pirlo aveva totalizzato 34 punti in 19 partite. Praticamente gli stessi numeri dell'attuale allenatore della Juve ma con una rosa in progress e la partenza di Cristiano Ronaldo a inizio campionato. Con lo stesso tecnico livornese invece, a fare bene era stato anche Conte nel 2013/2014 con 52 punti conquistati nelle prime 19 partite.

La classifica nel dettaglio:

2024-2025: 33 punti (Thiago Motta)

2023-2024: 46 (Massimiliano Allegri)

2022-2023: 38 (Massimiliano Allegri)

2021-2022: 34 (Massimiliano Allegri)

2020-2021: 39 (Andrea Pirlo)

2019-2020: 48 (Maurizio Sarri)

2018-2019: 53 (Massimiliano Allegri)

2017-2018: 47 (Massimiliano Allegri)

2016-2017: 48 (Massimiliano Allegri)

2015-2016: 39 (Massimiliano Allegri)

2014-2015: 46 (Massimiliano Allegri)

2013-2014: 52 (Antonio Conte)

2012-2013: 44 (Antonio Conte)

2011-2012: 41 (Antonio Conte)

2010-2011: 31 (Gigi Delneri)