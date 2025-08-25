La Juve denuncia cori razzisti contro Mckennie “dal settore dei tifosi del Parma”

La nota della società testimonia cosa è successo in occasione della sfida di campionato giocata ieri sera a Torino. “È successo mentre si allenava in campo assieme ai compagni che non avevano preso parte alla partita”

La Juventus ha denunciato i cori razzisti rivolti a Weston Mckennie durante la partita con il Parma, giocata domenica sera allo Stadium di Torino e vinta dai bianconeri con gol di David e Vlahovic. Gli autori del gesto sarebbero stati in tifosi ducali, perché quelle espressioni offensive e ostili sarebbero arrivate dal settore occupato dai sostenitori ospiti.

"Questa sera – si legge nella nota ufficiale del club condivisa sui social -, al termine della partita contro il Parma, Weston Mckennie è stato oggetto di espressioni discriminatorie di natura razzista, da parte di alcune persone presenti nel settore ospiti, mentre si allenava in campo con i compagni che non avevano preso parte alla gara".

La società metterà a disposizione tutti gli strumenti possibili affinché siano scoperti gli autori di quegli atti d'intolleranza. Lo aveva già fatto in passato, come accaduto due anni fa in occasione del match di Coppa Italia con l'Inter: grazie alla collaborazione della Juve, il 24 aprile di due anni fa furono spiccati dalla Questura di Torino 174 Daspo contro tifosi autori di cori razzisti verso Lukaku, allora punta dei nerazzurri. Lo farà anche adesso, provando a fare luce su quei volgari episodi che hanno macchiato un serata trionfale per la squadra, protagonista della vittoria al debutto in campionato.

"La Juventus condanna con forza questo episodio – si legge ancora nel comunicato – e ogni manifestazione di razzismo e garantirà la massima collaborazione agli organi di giustizia sportiva per individuare i responsabili".