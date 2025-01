video suggerito

La grande notte di Donnarumma: Gigio è insuperabile, il PSG vince la Supercoppa sul Monaco Al rientro dopo il brutto infortunio al volto subìto prima di Natale, Gigio Donnarumma è stato grande protagonista del trionfo del PSG in Supercoppa francese contro il Monaco, sfoderando parate decisive. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alla vigilia della Supercoppa di Francia tra PSG e Monaco, Luis Enrique aveva contribuito ad alimentare le perplessità su Gigio Donnarumma, non sciogliendo il dubbio sulla sua presenza in campo e tenendo vivo il ballottaggio – assolutamente impensabile a inizio stagione – col russo Matvej Safonov. Il 25enne portiere stabiese non solo è stato poi schierato titolare nel match vinto in pieno recupero dai parigini (1-0 grazie al gol segnato da Dembélé al 92′), ma è stato anche uno dei migliori in campo, risultando insuperabile per i calciatori monegaschi.

La grande partita di Donnarumma in Supercoppa: parate decisive

Cinque le parate di Donnarumma, di cui un paio davvero importanti, ma anche una buona precisione con i piedi, suo storico punto debole (29 passaggi completati su 33), e il cleansheet portato a casa. Durante e dopo la partita – che si è giocata a Doha in Qatar – sui social i tifosi del PSG hanno esaltato Gigio, giudicando surreale il fatto di metterlo in concorrenza con Safonov, prelevato in estate dal Krasnodar per 20 milioni proprio per tenere sulla corda l'ex milanista.

Donnarumma ha risposto da campione, dimostrando tutta la classe di chi fu nominato miglior giocatore in assoluto degli Europei vinti dall'Italia nel 2021. Una prova ancora più rimarchevole la sua, visto che la finale di Supercoppa è stata la prima partita giocata da Gigio dopo il brutto infortunio subìto lo scorso 19 dicembre in campionato contro lo stesso Monaco, quando una violenta tacchettata di Singo gli aveva spaccato la faccia, costringendolo ad uscire sanguinante dal campo ed essere suturato poi con una decina di punti sulla guancia.

Un'iniezione di fiducia importante per Donnarumma, che poi ha celebrato la vittoria con un post su X che ha ricevuto tanti like e commenti calorosi da parte dei tifosi: la maglia da titolare del PSG sembra saldamente sulle spalle di Gigio.