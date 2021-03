"Io e Foggia ci siamo guardati con gli occhi un po' umidi, la sensazione è stata di aver fatto qualcosa di bello". Sono queste le parole di Oreste Vigorito, presidente del Benevento, all'indomani della vittoria in casa della Juventus ha parlato così ai microfoni di ‘La politica nel pallone' su Gr Parlamento. Il numero uno del club sannita è felicissimo per la storica affermazione della sua squadra in casa dei campioni d'Italia e anche il giorno dopo l'impresa della squadra di Pippo Inzaghi afferma: "Capita spesso al Benevento, spesso realizziamo record negativi e positivi. Erano 10 anni che la Juve non perdeva in casa contro una neopromossa… Questo ci dà soddisfazione di avere ogni tanto dei sorrisi intorno a noi ed è questo uno dei motivi per cui facciamo calcio".

Il presidente dello Stregone è soddisfatto di quanto accaduto all'Allianz Stadium ma spera di poter festeggiare un traguardo più importante tra qualche settimana, visto che i giallorossi dovranno lottare fino alla fine per la permanenza in Serie A: "Eravamo particolarmente felici. Ma i festeggiamenti li rinviamo a un'altra occasione, quando ci sarà qualcosa di molto importante da festeggiare per città e squadra".

La gioia del Benevento si è notata soprattutto sui social dopo il fischio finale della gara di Torino. Sul profilo ufficiale di Twitter del club sannita per la vittoria storica sulla Juventus la gioia per l'affermazione sui campioni d'Italia si è espressa con le lettere scollegate tra di loro e, probabilmente, non ci potrebbe essere miglior riassunto per i momenti dopo il gol di Gaich e il triplice fischio di Abisso. Il Benevento è la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Vecchia Signora in entrambi i match di uno stesso campionato dal 2013: una bella soddisfazione, ma Vigorito adesso punta al bersaglio grosso. La salvezza.