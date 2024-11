video suggerito

La Germania convoca un calciatore in Nations League, una gaffe enorme: gioca con un’altra nazionale Nell’elenco dei convocati di Nagelsmann per le partite di Nations League della Germania del mese di novembre è stato aggiunto anche il nome di Dario Sits, che però è un calciatore della Lettonia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Nelle prossime due settimane i club lasceranno spazio alle nazionali. La Germania è stata la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale di Nations League, ora vuole chiudere l'opera e conquistando anche solo due pareggi otterrà matematicamente il primo posto. Nagelsmann, però, guarda oltre a punta alla Final Four della manifestazione, che i tedeschi non hanno mai disputato. Il giovane c.t. ha effettuato le convocazioni con anticipo e i più attenti nel primo post ufficiale della federcalcio ha notato un nome sbagliato. Perché è stato inserito nella lista il nome di un calciatore che gioca per la Lettonia, il suo nome è Dario Sits.

La Germania convocata per errore Dario Sits

La federazione tedesca ha subito parlato di errore tecnico, di problema del database. Ma intanto la gaffe resta. Nell'elenco di Nagelsmann è stato inserito un nome, quello di Dario Sits, calciatore classe 2004, che gioca per la Lettonia, e che tra l'altro è di proprietà del Parma, seppur in forza all'Helmond Sport. Con la nazionale maggiore della Lettonia ha già giocato, ha pure realizzato un gol.

Il nome di Dario Sits nella prima lista della Germania, l'errore è clamoroso.

Un errore davvero incomprensibile, una gaffe che è saltata all'occhio di moltissimi utenti. E nell'errore hanno perseverato perché è stata creata anche la scheda del calciatore dalla DFB e lo si vede anche con la maglia e il completino della Germania.

Con grande ironia la federcalcio tedesca dopo essersi accorta dell'errore ha fatto ammenda. Prima, però, Dario Sits ha risposto al tweet della federcalcio del suo paese, che ribadiva che Sits avrebbe giocato per la Lettonia. Lui ha confermato questo al cento percento. Da un errore, pure grosso, seppur non esiziale, è nato un simpatico siparietto sui social.

I convocati della Germania per la Nations League

Portieri: Baumann, Nubel, Moreno

Difensori: Gosens, Henrichs, Kimmich, Koch, Mittelstadt, Rudiger, Schlotterbeck, Tah

Centrocampisti: Andrich, Brandt, Fuhrich, Gross, Musiala, Nmecham, Stiller, Wirtz

Attaccanti: Gnabry, Havertz, Kleindienst, Undav