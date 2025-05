video suggerito

La gara di Adzic contro la Lazio dura 10 minuti, per Conceiçao solo 30. Tudor: "Gli ho chiesto scusa" Nel finale di secondo tempo Tudor ha cercato di salvare in ogni modo il vantaggio di Kolo Muani pur essendo in 10 contro la Lazio. Anche facendo sostituzioni che hanno scatenato critiche e dubbi, togliendo l'appena entrato Adzic e togliendo dal campo anche Conceiçao: "E' stato brutto per loro, lo capisco ma rifarei tutto perché la scelta giusta. Poi mi sono scusato"

A cura di Alessio Pediglieri

Lazio-Juventus è stata una partita dai due volti: nulla o quasi per un'ora. Poi, l'inferno. Nel secondo tempo è accaduto di tutto: una volta in vantaggio con Kolo Muani i bianconeri si sono visti espellere Kalulu per reazione, dal VAR. Poi il forcing dei capitolini, con un palo colpito, un rigore prima concesso e poi tolto e la rete del pareggio al 96′. In mezzo, tensioni, scintille, e le sostituzioni di Tudor che ha sorpreso tutti anche gli stessi suoi giocatori, due in particolare: Adzic e Conceiçao. Entrati nella ripresa sono stati tolti nei minuti finali con il diciottenne montenegrino rimasto in campo solo dieci minuti e il portoghese 30. Alla fine, però Igor Tudor ha subito gettato acqua sul fuoco di facili polemiche: "Non è stato bello per loro, lo capisco ma dovevo farlo. Ho chiesto scusa ad entrambi".

Tudor: "Dura per loro ma lo rifarei subito, era la scelta giusta"

Parole dirette da parte di Igor Tudor nel post gara più che concitato di Lazio-Juventus partita che si è risolta al 96′ e con gli ultimi 15-20 minuti ricchissimi di episodi che ne hanno caratterizzato l'andamento. Bianconeri in affanno e in strenua difesa del vantaggio di Kolo Muani, capitolini riversati in avanti alla ricerca del pareggio. In tutto ciò le complicate e per certi versi sorprendenti scelte di Tudor: "Ho tolto i due ragazzi che sono entrati, è vero" ha spiegato nel post gara. "Gli ho chiesto subito scusa nello spogliatoio prima di parlare di altre cose perché non mi capita spesso e non mi piace. Però dovevo farlo per i centimetri, per l'esperienza dei giocatori: si giocava tutto in quei dieci minuti ed ho fatto una scelta che non è bella per loro due, ma era soprattutto per la squadra. Una scelta particolare" ha poi concluso Tudor. "Ma la rifarei perché penso sia stata giusta. Brutta per loro due, infatti ho chiesto subito scusa per questo ma non è niente, si va avanti".

Cos'è accaduto nel finale di Lazio-Juventus: la gara lampo per Adzic e Conceiçao

Effettivamente la partita all'Olimpico di Adzic e di Conceicao è stata a dir poco particolare. Il portoghese era partito ancora una volta in panchina per entrare nella ripresa al 46′ al posto di Nico Gonzalez, il montenegrino poco dopo, al 76′ per l'autore del gol Kolo Muani. Ma per il 18enne all'86' è arrivato il richiamo dalla panchina: "Devo uscire io?" si è domandato incredulo prima di lasciare spazio a Vlahovic. Stessa sorte per Conceicao, all'86' quando Tudor ha preferito la presenza di Gatti: "Veniva da una frattura, lo avevamo portato per fargli giocare 5-10 minuti e così è stato".