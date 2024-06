video suggerito

La gaffe del telecronista Rai agli Europei: “Gol di Musiala”, ma la palla era fuori Durante la partita tra Germania e Ungheria il telecronista dell’incontro ha urlato al gol su una conclusione di Musiala, che però era finita fuori, deviata in angolo dal portiere magiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

A Stoccarda la Germania ha battuto anche l'Ungheria e si è qualificata per gli ottavi di finale degli Europei. La squadra guidata da Nagelsmann deve però ancora conquistare il primato del girone, e dovrà farlo domenica 23 giugno contro la Svizzera. Il match è stato deciso dai gol di Musiala e Gundogan. Durante l'incontro c'è stata una clamorosa svista da parte del telecronista Rai che ha urlato al gol su una conclusione di Musiala, terminata in realtà al lato.

La svista del telecronista Rai in Germania-Ungheria

La Germania era avanti di un gol, di Musiala, quando al 41′ con un'azione rapida arriva nell'area di rigore dei magiari, il pallone termina proprio nei piedi di Musiala che calcia subito, il tiro è violento e finisce sull'esterno della rete. Chi era in diretta a commentare l'incontro per la Rai e cioè Luca De Capitani e Sebino Nela ha erroneamente urlato al gol. Un errore, può capitare, ma l'errore è stato notato rapidamente da chi stava seguendo in diretta l'incontro e ha commentato la gaffe che in breve tempo è diventata virale.

Germania già qualificata per gli ottavi di Euro 2024

La Germania poi il secondo gol lo troverà per davvero nel secondo tempo quando Gundogan raddoppierà. La nazionale guidata dal c.t. Nagelsmann grazie al successo per 2-0 sull'Ungheria è riuscita a qualificarsi, con un turno d'anticipo, per gli ottavi di finale. I padroni di casa, però, devono ancora guadagnarsi il primato del girone, servirà almeno un pari con la Svizzera, nell'ultima giornata in programma domenica 23 giugno. Dovesse arrivare prima giocherebbe contro la seconda del Gruppo C, quello dell'Inghilterra.