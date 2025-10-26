La gaffe clamorosa di Marchegiani fa sorridere Pioli in tv: “Scusa, ma che stai dicendo?”

Luca Marchegiani prende la parola in diretta tv a Sky e abbozza una domanda a Stefano Pioli, ma commette una gaffe clamorosa che provoca qualche attimo di imbarazzo. Il ritorno dell'audio nell'auricolare del tecnico rende la "papera" dell'ex portiere anche più evidente: "Eravate sotto per 3-0…", le parole dell'opinionista che tira dritto nel discorso nonostante quel lapsus evidente. "Scusa ma perché dici così?", è la reazione dell'allenatore che un po' resta stupito e non può fare a meno di farlo notare. La Viola ha pareggiato per 2-2 in rimonta, quasi ribaltando a tempo scaduto il risultato il risultato (Dodò ha mancato la porta da pochi passi in pieno recupero) ma l'ex estremo difensore in quel momento aveva perso il conto effettivo delle reti.

Pioli riprende Marchegiani in tv: "Perché devi dire 3-0?"

Il botta e risposta tra Pioli e Marchegiani dura qualche attimo, giusto il tempo che dallo studio fanno notare all'ex portiere che ha commesso un errore. Non ne ha contezza, tanto che quando l'allenatore interviene lo stesso opinionista resta per un po' interdetto. "Scusami – le parole del tecnico dei toscani -. Perché devi dire 3-0, se il 3-0 non c’è mai stato?".

Marchegiani rientra in sé, incassa (in sottofondo, si sente Bergoni che lo invita a fare attenzione), accenna a un sorriso amaro poi continua la riflessione parlando di Kean e della sua migliore posizione in campo. "Deve avere sì un giocatore a supporto – dice Pioli – ma non che stia sulla sua linea altrimenti gli prende gli spazi ma un filo dietro. Va bene con Gudmundsson oppure con Dzeko.

La situazione delicata della panchina Viola dopo il pari col Bologna

La rimonta dallo 0-2 al 2-2 ha messo un po' la sordina alle voci sul possibile esonero di Stefano Pioli. La situazione della Fiorentina resta delicatissima: è terzultima con 4 punti, -1 dal Verona che è stato frenato dal Cagliari in casa altrimenti il gap sarebbe stat di -3. Il tecnico, che con il Bologna ha raccolto il quarto pareggio su otto partite di campionato, resterà al suo posto almeno fino alla decima giornata, complice il turno infrasettimanale. Ci sarà dunque con Inter e Lecce, il resto è legato (anche) all'esito di questi match.

Chi può arrivare al posto di Pioli? Tra i vari nomi accostati alla panchina viola ci sarebbe Daniele De Rossi che è attualmente libero da contratto. Un'altra ipotesi (ma tale è per adesso) può essere Thiago Motta, ex Juventus.