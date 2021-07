Il Brasile è in semifinale di Copa America, il Cile torna a casa. Decisivo nel quarto di finale il gol di Paquetà con l'ex rossonero che è diventato l'hombre del partido che ha eliminato la nazionale di Arturo Vidal che non ha preso bene il verdetto. L'ex Juve e Inter si è infuriato nel post partita con un post di fuoco sui social che ha scatenato nuove polemiche su un incontro non privo di colpi di scena e occasioni. "Ci rivediamo in Cile, ma questa volta senza aiuti" ha scritto il centrocampista.

Dunque, a Re Artù non è piaciuto essere disarcionato da Paquetà, appena entrato nel secondo tempo e decisivo con il gol che è valso la semifinale (contro il Paraguay di Lapadula). Il dente avvelenato Vidal lo aveva mostrato nell'immediato dopo gara nell'intervista ‘a caldo' sul match. In un'intervista al termine della partita contro il Brasile, aveva infatti rilasciato dichiarazioni esplosive contro l'arbitro Patricio Loustau reo di aver aiutato la Seleçao. Poi, attraverso i social, ha puntato il dito ancora contro la squadra brasiliana .

Vidal ha usato il suo profilo Instagram per esprimere la propria rabbia accusando la nazionale brasiliana. “Il due volte campione ti ha messo in ginocchio. Ci vediamo in Cile, ma senza aiuto", ha scritto accanto a una foto di Tite. Il riferimento è più che chiaro: il suo messaggio allude al match che le due nazionali avranno alla fine di quest'anno. Il prossimo 2 settembre, infatti, il Cile ospiterà il Brasile per il nono turno delle qualificazioni sudamericane e sembra che Vidal non veda l'ora di quella partita per vendicarsi del maltolto.

Vidal ha sfogato la sua frustrazione per la sconfitta nei quarti di finale sui social: "Mi fa molto male perdere e sapere che non potremo lottare per il titolo che tutti volevamo. Ma sono tranquillo perché giochiamo sempre fino alla fine in campo e abbiamo di nuovo messo il Brasile in ginocchio. Rivedremo il Brasile a settembre a casa nostra e lì saremo meglio preparati e vedremo chi vincerà. Cile ti amo e muoio per la mia bandiera"