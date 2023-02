La furbata di Luis Suarez scatena l’inferno: agenti antisommossa in campo per salvare l’arbitro Durante Gremio-Avenida a inizio ripresa è scoppiata una rissa furibonda con le forze dell’ordine che hanno dovuto salvare l’arbitro dalla furia dei giocatori. La colpa? Tutta di Luis Suarez e della sua malizia.

A cura di Alessio Pediglieri

Potrebbero essere confuse con scene da guerriglia urbana e invece si tratta semplicemente di un incontro di calcio, del campionato Gaucho brasiliano, andato in scena domenica 12 febbraio tra Gremio e Avenida. Match conclusosi 2-0 per i padroni di casa che hanno approfittato di un colpo di malizia di Luis Suarez per trovare il primo vantaggio, che ha scatenato un vero e proprio inferno in campo.

Tutto è accaduto ad inizio di secondo tempo quando il Gremio si trovava ancora sullo 0-0 contro l'Avenida, in una partita tiratissima. E che è stata decisa alla fine da un episodio in particolare che ha visto l'ex Barcellona ancora una volta autentico protagonista. E quando c'è di mezzo Luis Suarez, spesso le cose rischiano di degenerare, con il Pistolero da sempre al centro di polemiche e discussioni. E così, anche i giocatori dell'Avenida hanno dovuto fare i conti con l'estro e la malizia del uruguagio, che ha permesso alla propria squadra approfittando di un momento particolare della partita.

L'ex Barcelona e Atlético di Madrid ha approfittato del momento in cui diversi giocatori dell'Avenida stavano protestando con l'arbitro, per l'atteggiamento di Pepe, giocatore del Gremio, che aveva provato a conquistare un fallo all'altezza della bandierina del corner. Una distrazione fatale perché mentre tutti stavano urlando in direzione dell'arbitro, Suarez ne ha approfittato per passare in area la palla perfetta a Cristaldo che indisturbato ha siglato la rete dell'1-0 per il Gremio.

Una autentica furbata da parte di Suarez e così, mentre l'uruguagio festeggia con i suoi compagni, i giocatori dell'Avenida scattano furibondi verso il direttore di gara che è stato assalito in massa. Un'autentica rivolta collettiva con il direttore di gara costretto ad indietreggiare di fronte alle ripetute spinte dei giocatori e che nella concitazione del momento perde anche il cartellino giallo mentre sventola quello rosso in faccia ai più esagitati. Ma è la goccia che fa traboccare il vaso aumentando la ferocia delle proteste con l'intera squadra inviperita.

La situazione degenera ben presto, al punto tale che in campo compaiono anche agenti in tenuta antisommossa: uno, due, tre. Una vera e propria squadra che con elmetto, sfollagente e scudo di plexiglass si pone tra i giocatori e la terna arbitrale facendo scudo e respingendo i giocatori con le maniere brusche. La partita viene interrotta per qualche istante, finché non torna la calma e si riprende a giocare: con l'Avenida in 9 uomini per l'espulsione doppia di Micael e Marcao.

A quel punto per il Gremio è accademia pura portare a casa il match, in cui arriva anche il secondo gol allo scadere, con Luis Suárez che delizia il pubblico di casa con tocchi da gran campione. Il ‘cannibale' è l'uomo-partita, mostrando di avere un momento di forma spettacolare da quando è arrivato al Gremio: ha segnato 7 gol in cinque partite con la squadra brasiliana e nella sua ultima partita ha deliziato tutti con un paio di tocchi di autentica magia e l'assist, delle polemiche.