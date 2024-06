La frecciata di Gasperini all’Inter: “Come si colma il divario? Un modo è fare un miliardo di debiti”

video suggerito

La frecciata di Gasperini all'Inter: "Come si colma il divario? Un miliardo di debiti" Il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa del divario con l'Inter dopo la partita persa con la Fiorentina per 3-2.

A cura di Vito Lamorte

“Come possiamo colmare il divario con le big? Un modo è fare un miliardo di debiti, magari con contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e invece comprando. Oppure guardare a quello che sei, con ambizione e lucidità di capire come va il mondo. Se no queste sono solo parole per riempirsi la bocca”. Così Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo il recupero della 29a giornata perso dall'Atalanta con la Fiorentina per 3-2.

L'allenatore della Dea ha fatto, evidentemente, riferimento ai problemi societari della squadra campione d'Italia, che d qualche giorno è diventata di proprietà del fondo americano Oaktree dopo che Steven Zhang non è riuscito a ripagare il prestito che aveva chiesto tre anni fa.

Gasperini ha lanciato anche una stoccata nei confronti dei tifosi della Fiorentina presenti a Bergamo oggi: "A Liverpool ci hanno applaudito tutti. In Italia non succede, oggi è stato penoso con i tifosi della Fiorentina. Non può sempre esserci la cultura dell’insulto".

Gasperini parla del suo rinnovo e del futuro dell'Atalanta

L'allenatore di Grugliasco ha parlato anche del suo rinnovo, che dovrebbe arrivare a breve e non ci saranno problemi dopo i rumors di mercato delle scorse settimane: “Non è la priorità, ho un contratto e un legame molto forte con questa società. Abbiamo vissuto giornate incredibili, adesso ci prenderemo qualche giorno di vacanza. Tra qualche giorno, inizieremo a pensare alla prossima stagione".

Infine, Gasperini ha parlato del futuro dell'Atalanta: "Entusiasmo e tifo per l'EL, quando vinci diventi più antipatico soprattutto in Italia ma se vinci una competizione che mancava nel nostro Paese da tempo, nessuno ha vinto questo trofeo da quando si chiama Europa League e nessuno ha giocato in Supercoppa Europea, l'ultima è stata l'Inter quando ha vinto la Champions League. Per noi è un motivo di grandissimo orgoglio, poi lo abbiamo fatto dopo tanti anni, cambiando tante squadre, migliorarci e vendendo i pezzi migliori, inserendo altri giocatori. Non è un caso se facciamo più punti nel girone di ritorno, è stato quasi sempre così. Noi speriamo di poter dare continuità e sappiamo che se arrivano proposte indecenti diventa difficile rinunciare. Ma dobbiamo essere felici della nostra realtà e se dobbiamo trasmettere qualcosa dobbiamo trasmettere proprio questo. Continuiamo ad avere la nostra realtà con pregi e difetti cercando di migliorarci e questo è il bello di Bergamo".