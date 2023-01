La Francia censura l’Atalanta, le sue gare non saranno più trasmesse in TV: c’è una scritta vietata In seguito ad un’ingiunzione delle autorità francesi le partite dell’Atalanta in Francia non potranno più essere trasmesse in TV: BeIN Sports costretta alla censura che arriva per colpa di uno sponsor vietato presente sulle maglie della squadra bergamasca.

A cura di Michele Mazzeo

In Francia non si potranno più guardare in TV le partite dell'Atalanta a cominciare dal big match di Serie A con la Juventus in programma domenica sera. L'emittente che detiene i diritti di ritrasmissione del massimo campionato italiano nel Paese transalpino, beIN Sports, è stata di fatti costretta ad annunciare che non potrà più mandare in onda le gare della società bergamasca a seguito di un'ingiunzione arrivatale dalle autorità francesi. "Ad oggi dobbiamo rinunciare a trasmettere le partite dell'Atalanta Bergamo a seguito di una decisione della DGCCCRF" si legge infatti nella nota diffusa dal broadcaster attraverso i propri canali ufficiali.

Il motivo di questa censura va rintracciato nel main sponsor che campeggia sulle maglie del club orobico allenato da Gian Piero Gasperini, ossia la piattaforma di trading finanziario con sede a Cipro "Plus 500". Secondo la Direzione Generale Concorrenza, Consumatori e Prevenzione Frodi d'Oltralpe infatti la società sponsorizzata dalla formazione bergamasca "offre servizi di investimento relativi a contratti finanziari rischiosi" e pertanto non possono essere reclamizzate in TV perché "Queste pubblicità sono vietate dal codice del consumo" (riporta difatti la DGCCRF motivando l'ingiunzione nei confronti dell'emittente che trasmetteva le gare dell'Atalanta). Su tale piattaforma sarebbero utilizzati i CFD (contratti per differenza) che sono classificati dall'Autorità francese per i mercati finanziari (AMF) tra i prodotti finanziari a rischio elevato.

A confermare che, dietro il divieto di mandare in onda le partite della squadra italiana, vi sia lo sponsor cipriota è la stessa BeIN Sports che, nella seconda parte della nota con cui annuncia ai propri abbonati francesi che non potranno vedere in TV il match Juventus-Atalanta, spiega che "secondo la DGCCRF qualsiasi trasmissione che ritrae uno degli sponsor di questa squadra costituirebbe pubblicità vietata di prodotti finanziari rischiosi". L'emittente sta cercando una soluzione alternativa per ovviare a questa improvvisa censura e permettere ai francesi di assistere agli incontri della Dea ("beIN Sports si sta mobilitando affinché i propri abbonati possano ritrovare velocemente in palinsesto le partite dell'Atalanta Bergamo" si legge infatti in calce alla nota), ma per il momento deve bloccare la trasmissione di tutte le gare del club lombardo a partire da quella in programma domenica sera allo Juventus Stadium.