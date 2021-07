Harry Kane è entrato di prepotenza negli Europei e vuole essere il trascinatore dell'Inghilterra nella fase decisiva del torneo. Dopo il goal alla Germania negli ottavi di finale di EURO 2020, l'attaccante del Tottenham ha firmato una doppietta contro l'Ucraina ai quarti e ha respinto al mittente tutte le critiche che gli erano piovute addosso nelle prime gare. Ieri il numero 9 dei Three Lions ha preso per mano la sua squadra e l'ha aiutata a superare l'ostacolo ucraino per conquistarsi un posto nella Final Four di Wembley. Nelle ore precedenti alla grande prestazione dell'Olimpico è venuta alla luce una fotografia che ha commosso gli appassionati di calcio inglesi: un piccolo Harry Kane di 11 anni che posa nel marzo 2005 accanto alla sua attuale moglie, Katie Goodwin, e insieme a loro c'è David Beckham, allora capitano della nazionale inglese. L'immagine è stata pubblicata dalla scrittrice Lou Stoppard sul suo account Twitter poche ore prima della partita di Roma.

A 16 anni di distanza il capitano della nazionale dei Three Lions è proprio Kane e rivedendola ora quella foto sembra una specie di investitura. L'attaccante del Tottenham si era iscritto alla ‘Beckham Academy,' un campus per la costruzione di talenti calcistici: in quell'occasione l'attuale centravanti della selezione di Gareth Southgate ha colto l'occasione per scattare quella foto con Becks.

In tanti si sono chiesti come mai nella foto fosse presente anche Katie ma la risposta è molto semplice, perché i due hanno frequentato la stessa scuola e quel giorno lei lo ha accompagnato all'allenamento: all'epoca erano soltanto amici ma con il passare degli anni si sono fidanzati e dopo diversi anni si sono sposati in seguito alla nascita della loro prima figlia Ivy. Sedici anni dopo quella foto con Beckham ha acquisito un valore cult e ora tutto il paese sogna il passaggio di testimone: Harry Kane capitano dell'Inghilterra che si giocherà in casa la semifinale dell'Europeo contro la Danimarca e sogna di vincere il titolo europeo per la prima volta nella sua storia.