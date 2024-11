video suggerito

La Fiorentina cade in casa dell’Apoel, non basta Ikone: è la prima sconfitta in Conference Un primo tempo disastroso condanna la Fiorentina in Conference League contro l’Apoel: la squadra di Palladino perde 2-1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

È una serata veramente amara per la Fiorentina che in casa dell'Apoel trova la sua prima sconfitta in questa Conference League: un boccone amaro da digerire per la squadra di Palladino che si presenta in campo con un grande turnover, ma paga a caro prezzo le scelte dell'allenatore andando sotto di due gol poco prima dell'intervallo.

Primo tempo da dimenticare

Eppure all'inizio della partita erano fioccate le occasioni per la Viola che nel giro di pochissimi minuti ha sfiorato il gol per due volte con Kouamè nei primi dieci minuti, quelli in cui la squadra ospite è stata più vivace e convincente. Poi l'Apoel si è svegliata, ha alzato il suo ritmo e ha completamente cambiato il volto alla gara: alla mezz'ora di gioco ha costretto Terracciani alla grande parata sugli sviluppi di una punizione e al 37′ è riuscito a sbloccare la partita grazie al gol di Donis.

La Fiorentina prova a reagire allo svantaggio inventandosi qualche azione offensiva con Richardson e Mandragora, ma durante il recupero prima dell'intervallo è sempre la squadra di casa a segnare, questa volta con Abagna che approfitta di un pasticcio difensivo di Biraghi e Kayode.

Non basta il gol di Ikone

Nella ripresa Palladino prova a cambiare l'inerzia della partita attingendo dalla panchina e trasformando il volto della sua squadra che nel corso del primo tempo ha fatto tanta fatica: i risultati si vedono, anche se poi la Fiorentina non riesce mai a concretizzare le azioni che porta avanti. La ripresa è frammentata, si gioca pochissimo e l'Apoel fa di tutto per provare a gestire il doppio vantaggio. Il grande squillo della Viola arriva al 74′, quando Ikone supera senza problemi la difesa avversaria e riesce a dimezzare lo svantaggio.

Il gol è illusorio per la Fiorentina che per tutto il resto della partita cerca l'assedio, ma non riesce a raggiungere il pareggio nonostante il lunghissimo recupero assegnato dall'arbitro. Per la Fiorentina è la prima sconfitta in questa Conference che la fa scivolare all'ottavo posto nella classifica generale.