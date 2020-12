A causa della pandemia, la FIFA ha deciso di posticipare i Mondiali Under 20 e Under 17 che si sarebbero dovuti tenere nel 2021 rispettivamente in Thailandia e in Perù. Entrambi saltano di due anni e si terranno dunque nel 2023. L'organo che gestisce il calcio in comunicato ha annunciato il rinvio e ha scritto: "La pandemia di Covid continua a rappresentare una sfida per l'organizzazione di eventi internazionali, con forti restrizioni per i trasferimenti internazionali. Considerando che la situazione mondiale non fornisce ancora garanzie a un livello necessario anche solo a organizzare le partite di Qualificazione a tali eventi si è deciso di rinviare le edizioni dei Mondiali Under 20 e Under 17″. A causa della pandemia erano già stati rinviati l'Europeo 2020 e la Copa America, che si terranno entrambe la prossima estate.

L'Italia si era qualificata per il Mondiale Under 20 dell'Indonesia

Non potendo garantire la sicurezza necessaria per le gare di Qualificazione la FIFA cancella i due Mondiali giovanili. A quello dell'Under 20 si era già qualificata la nazionale dell'Italia guidata dal c.t. Bollini, che aveva ottenuto il pass come l'Inghilterra, la Francia, il Portogallo e l'Olanda. Peccato per i ragazzi che avevano ottenuto il pass che tra due anni ovviamente non potranno giocare il campionato di categoria.

Rinviato anche il Mondiale Under 17

Cambia poco per il Campionato del Mondo Under 17 perché di squadre qualificate non ce n'erano escluso il Perù, che avrà comunque sempre l'organizzazione della manifestazione e avrà anche molto più tempo per organizzare l'evento, che si terrà nel 2023.