La fidanzata di Vinicius: “Se devo usare una pomata intima, lo devo dire prima a lui. Per il doping”

Virginia Fonseca, fidanzata di Vinicius da qualche mese, ha rivelato la richiesta fattagli dal calciatore del Real Madrid: “Giuro che ho iniziato a tremare”.

La coppia tra l'influencer brasiliana Virginia Fonseca e l'asso del Real Madrid Vinicius è tra le più chiacchierate del mondo del calcio, visto che la notorietà e visibilità dei due – contrariamente al solito quando ci sono giocatori coinvolti – è molto simile. Basti pensare che il numero dei followers dei loro profili su Instagram è molto vicino: 54 milioni per lei, 58 milioni per lui. È una storia nata lo scorso anno, subito dopo la separazione di Virginia dal cantante Zé Felipe, con cui ha avuto tre figli.

Recentemente la compagna di Vinicius ha spiegato un aspetto molto particolare della relazione con l'attaccante del Real: qualcosa che probabilmente viene tenuto in considerazione anche in altre coppie, soprattutto quando il livello sportivo di uno dei due è così alto da far temere conseguenze disastrose dei rapporti intimi.

Virginia Fonseca e Vinicius hanno ufficializzato la loro relazione lo scorso ottobre

La compagna di Vinicius svela i pericoli nascosti nei rapporti intimi: massima attenzione ai prodotti usati

Il pericolo massimo in questi casi è la positività a un test antidoping che potrebbe essere innescata in maniera involontaria, visto che il miglioramento delle prestazioni sportive ovviamente non c'entra niente. Infatti la trasmissione di sostanze inserite nella lista di quelle proibite dalla WADA è possibile tramite i fluidi corporei: bastano tracce piccolissime rinvenute nel proprio corpo per essere positivi e di conseguenza essere sospesi.

Inutile dire che uno scenario del genere sarebbe apocalittico per Vinicius o un altro campione del suo status. Ecco dunque le precauzioni, anzi sarebbe meglio dire gli obblighi, di cui ha parlato Virginia a un giornalista brasiliano: "Se vado dal ginecologo e ho bisogno di usare una pomata, devo consultarmi con il suo fisioterapista. Perché potrebbe scatenare una positività al doping".

Virginia è un’influencer molto nota in Brasile

"Quando me l'ha spiegato, ho iniziato a tremare – ha aggiunto la ragazza, quasi coetanea di Vinicius (26 anni lei, 25 lui) – Ho pensato: ‘Mio Dio, possibile che abbia usato qualcosa che non dovevo?'. Giuro che ho iniziato a tremare. Ora, qualsiasi cosa mi venga in mente di usare, devo mandarla ai suoi fisioterapisti. È così. Ma anche uscire a cena, lui non mangia fuori. Mangiamo a casa".

Virginia Fonseca ha spiegato che è stato proprio Vinicius a chiederle di usare quest'attenzione nei suoi confronti: "Qualsiasi cosa tu stia per usare, devi avvisarmi in anticipo, perché potrebbe causare doping. Per esempio, una crema intima, un unguento, qualsiasi cosa che possa entrare in contatto con me, potrebbe causare doping. E se succede, resto fuori dal campo. Ora, qualsiasi cosa stia pensando di usare, devo dirglielo. Sono molto felice con lui, cerco di fare di tutto perché funzioni. È una relazione esigente: bisogna avere un orario per tutto, seguire tutto alla perfezione".