La festa per l’addio al calcio di Podolski scatena la guerriglia tra ultrà: un tifoso in fin di vita In occasione della partita per l’addio al calcio di Lukas Podolski, Colonia si è trasformata per alcune ore teatro di furenti scontri tra tifosi polacchi e tedeschi. Intervenuta la polizia antisommossa, a seguito dei tafferugli prepartita, un 32enne che stava recandosi allo stadio è stato accoltellato gravemente e almeno 10 agenti hanno riportato ferite. Arrestato subito un 17enne, con macchie di sangue sui vestiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Doveva essere una festa e basta e invece l'evento organizzato giovedì sera per salutare Lukas Podolski che ha deciso di salutare ufficialmente il mondo del calcio si è trasformato nell'ennesima occasione per le frange più estreme di scatenare una guerriglia tra ultrà con tragiche conseguenze: un tifo accoltellato e in fin di vita in ospedale, almeno dieci poliziotti feriti negli scontri.

Gli scontri a Colonia, un tifoso polacco accoltellato gravemente

Non c'è pace per il mondo del calcio sempre più costretto a fare i conti con cronache che parlano di problematiche legate al mondo ultras, soprattutto in Italia dove l'inchiesta "Doppia Curva" sta svelando retroscena e situazioni preoccupanti. Giovedì sera, in occasione dell'addio al calcio di Podolski, la serata di festa si è trasformata in una desolante cronaca di scontri e violenze tra tifosi. Nei pressi della cattedrale di Colonia, poche ore prima dell'evento all'interno del RheinEnergieStadion, che ha ospitato 50 mila spettatori festanti, è scoppiato un enorme tafferuglio tra due gruppi di ultrà e un giovane polacco di 32 anni, che si stava recando alla partita, è stato accoltellato. Portato in ospedale in condizioni critiche, è in fin di vita, mentre la polizia ha subito fermato e arrestato un sospetto, di soli 17 anni con tracce di sangue sui vestiti. Le autorità stanno ancora studiando la videosorveglianza per scovare altri facinorosi coinvolti nei tafferugli, che hanno approfittato della confusione per disperdersi.

Nove agenti di polizia feriti, la battaglia tra tifosi polacchi

Secondo alcune fonti vicine alla polizia che ha ricostruito gli eventi, gli scontri sarebbero stati tra i tifosi del club polacco Gornik Zabrze, dove milita Lukas Podolski, e quelli del GKS Katowice con infiltrazioni anche di tedeschi. Un'ora dopo il primo scontro, è stato registrato un secondo, ancora più violento, tra le medesime fazioni scatenando l'intervento della polizia antisommossa. La situazione è ben presto degenerata con oggetti lanciati contro le forze dell'ordine: un primo rapporto parla di circa dieci agenti feriti.

La festa per Lukas Podolski: Team Poldi-Colonia

Giovedì sera, il "Team Poldi" ha sfidato il Colonia in una amichevole spettacolo in onore di Lukas Podolski. Davanti a 50.000 persone l'attaccante polacco è stato ovviamente il protagonista principale dividendosi tra le due squadre, un tempo per parte e segnando nel 5-3 finale due gol e fornendo un assist. Molti dei suoi ex compagni di squadra hanno partecipato a questo tributo come Manuel Neuer, Mats Hummels, Per Mertesacker, mentre in panchina erano presenti Hansi Flick e Joachim Löw. "In campo è finita, ma sicuramente ci rivedremo fuori dal campo, sia sugli spalti che fuori", ha assicurato l'ex campione del mondo 2014. "Una volta tifoso del Colonia, sempre tifoso del Colonia" ha poi aggiunto, evidentemente commosso. "Questa è una dichiarazione finale d'amore a questa città speciale, al club con i suoi fantastici tifosi, ai miei compagni di squadra per tanti anni e alle altre persone che hanno accompagnato il mio percorso".