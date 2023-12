La favola di Micah Hamilton: da raccattapalle ai gol col Manchester City in Champions League Micah Hamilton sta toccando il cielo con un dito: da raccattapalle ai gol col Manchester City in Champions League. Una vera e propria favola.

A cura di Vito Lamorte

Micah Hamilton non dimenticherà mai il 13 dicembre 2023. Il giovane calciatore del Manchester City non solo ha esordito in prima squadra ma lo ha fatto in Champions League e ha anche fatto gol. Il 20enne è partito titolare nominato nella formazione titolare di Pep Guardiola per affrontare la Stella Rossa di Belgrado nell'ultimo impegno del girone G.

I Citizens hanno fatto riposare un po' di big e hanno dato una possibilità di mettersi in mostra ai giovani, tra questi c'era anche Hamilton: il classe 2003 ci ha messo solo 20 minuti per lasciare il segno e firmando il suo primo gol tra i professionisti.

Quello del numero 92 è un gol speciale perché arriva dall'Academy del Manchester City, che continua a sfornare giocatori molto interessanti.

Pochi minuti dopo la rete di Hamilton il club campione d'Europa e d'Inghilterra ha pubblicato un video del 2017, con Pep Guardiola che parla con un raccattapalle a bordocampo in occasione della partita tra Manchester City e Crystal Palace in Premier League: quel ragazzo era Micah Hamilton.

Insomma, da raccattapalle al primo gol ufficiale con la maglia del proprio club in Champions League. Un bellissimo viaggio per Micah, che ora deve dimostrare di poter stare con costanza tra i grandi.

Hamilton, nato e cresciuto a Manchester, ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del City da quando è entrato nell'Under 9 del club. Il 20enne gioca principalmente come ala sinistra, ma può giocare anche come trequartista centrale o trequartista, oltre che a destra. Fa anche parte dell'agenzia Unique Sports Group, che rappresenta una serie di giocatori di alto profilo della Premier League tra cui Reece James, Anthony Gordon e Marc Guehi.

Hamilton, che attualmente è il capitano della Elite Development Squad del City, ha collezionato finora 11 presenze in questa stagione mettendo a referto sei assist: inoltre ha collezionato un totale di 62 presenze con l'Academy segnando 16 gol e fornendo 16 assist, con una media di partecipazione ai goal impressionante.

"Ancora non ho capito bene cosa è successo”, così parla Micah Hamilton in un video pubblicato dal club sui social dopo il match: una serata così non se la dimenticherà mai.