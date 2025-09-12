La faticosa intervista di Pavard alla prima con il Marsiglia: non vede l’ora di andar via

Pavard ha esordito con l’Olympique Marsiglia al Vélodrome contro il Lorient: emozione e imbarazzo durante l’intervista pre-partita, poco prima del gol.

Benjamin Pavard è stato gettato subito nella mischia da Roberto De Zerbi nell’Olympique Marsiglia. L’esperto difensore francese, arrivato dall’Inter, è partito titolare nella gara interna contro il Lorient. Un’occasione per prendere confidenza con il Vélodrome e con il calore dei tifosi di casa. L’emozione ha giocato un brutto scherzo a Pavard, che è stato preso un po’ alla sprovvista dopo il riscaldamento in occasione di un’intervista. Poco dopo il gol, a rendere la serata memorabile

Pavard e l'intervista complicata prima dell'esordio con il Marsiglia

Non si aspettava di dover già parlare ai microfoni per la tv Ben Pavard, che proprio al termine dei lavori di preparazione per il match è stato sorpreso dall’inviata. Sin dall’inizio della breve chiacchierata il duttile difensore è apparso in difficoltà, probabilmente a causa dell’emozione e della fatica delle classiche procedure pre-partita. Inevitabile una domanda sull’eccitazione per l’esordio casalingo con il Marsiglia, in uno stadio sempre molto caldo: “Emozioni particolari? Sì, soprattutto in uno stadio come questo, come il Vélodrome, con i nostri tifosi. Adesso tocca a noi fare il lavoro, ecco”.

L'ex Inter non nasconde le sue difficoltà prima di Marsiglia-Lorient

I due hanno continuato l’intervista camminando e entrando nel tunnel che porta agli spogliatoi. Pavard non ha nascosto di vivere un momento particolare e di fare fatica quasi a parlare: “Ma mi avete colto di sorpresa, stavo lavorando, sono senza fiato. È pazzesco, un’atmosfera incredibile. Adesso tocca a noi fare il lavoro in campo. In ogni caso ho fiducia nel gruppo, nel nostro allenatore, e ora cercheremo di fare una grande partita stasera”.

Una fatica non da poco per Pavard, che appena ha ultimato l’intervista ha tradito anche con la sua espressione il momento, per certi versi imbarazzante. Con la mimica facciale ha fatto trapelare tutto il suo essere esausto. Insomma, un inizio di nuova avventura non semplice per l’ex Bayern. Non poteva immaginare che di lì a poco il calciatore avrebbe vissuto attimi magici con il suo primo gol con la nuova maglia.