La domanda di Vieri stuzzica la reazione di Allegri in tv: “E se c’avevo te in panchina…”

L’espressione del tecnico rossonero è eloquente, risponde in maniera spontanea e diretta al quesito di Bobo: “Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?”. Poi Allegri scherza con l’ex attaccante.

Christian Vieri stuzzica la reazione di Massimiliano Allegri che, a caldo, dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina risponde col sorriso sulle labbra. La domanda che gli strappa battuta e disincanto scaturisce dall'osservazione dell'ex attaccante che è nello studio di DAZN. "Mister, perché non è partito subito con Gimenez e Leao?". L'espressione che fa il tecnico rossonero è eloquente. Spontaneo e diretto, si lascia sfuggire una frase di pancia: "E se c'avevo te in panchina magari partivo con Gimenez… Non avevo nemmeno una punta a disposizione. Ho aspettato il cambio, perché c'era un calcio d'angolo: quando ti mancano dei giocatori in quel ruolo è normale fare una lettura della partita e sono stato fortunato, mi è andata bene".

Botta e risposta ironico: "Se vuoi, vieni…", "Sì, per giocare a padel"

Poco dopo è lo stesso Allegri a scherzare con Bobo, lo fa quando il collegamento è in chiusura e regala l'ultima riflessione sull'emergenza assenze che ha dovuto affrontare. "Se vuole venire… lo vedo che sta bene, in grande condizione". Vieri taglia corto: "Al massimo per giocare a padel".

Quando il tecnico del Milan lascia il collegamento, l'ex calciatore precisa il senso della sua riflessione: "Mi chiedo perché ha aspettato 65, 70 minuti per fare quella sostituzione che poi è stata decisiva". Accanto a lui c'è Stramaccioni che offre una spiegazione: "Ma Allegri finora non ha giocato con le due là davanti. Poi credo che la scelta iniziale sia stata dettata dal fatto che gli mancavano i centrocampisti e contro una squadra come la Fiorentina, che aveva un centrocampo così folto, ha pensato che quella fosse la mossa migliore".

Leao rigorista: "Non c'è stata alcuna confusione"

Con questa vittoria, ottenuta nonostante una situazione di oggettiva difficoltà, il Milan lancia un messaggio forte e chiaro al campionato? Allegri smorza i toni e risponde con estremi pragmatismo. "Non lanciamo alcun tipo di messaggio, dobbiamo goderci questa vittoria – ha aggiunto Allegri –. Mancano ancora tanti punti per arrivare al nostro obiettivo, speriamo solo di recuperare almeno Nkunku e Loftus-Cheek per la prossima partita. Non dobbiamo esaltarci troppo per questi risultati, perché il cammino è ancora lungo".

Ultima riflessione su Leao rigorista: "Non c'è stata alcuna confusione al momento del tiro, ho indicato Rafa perché in allenamento li calcia molto bene. Poi i rigori non li guardo mai: a Torino è andata male, stasera meglio".