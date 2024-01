La dieta bizzarra che Bale seguiva al Tottenham: mangiava solo un piatto prima delle partite Prima di scendere in campo Gareth Bale mangiava solo un piatto, diverso da quello di tutti i suoi compagni. L’ex giocatore Jenas non può ancora crederci: “L’ho provato una volta e non è andata bene”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vita dei calciatori non è sempre come si immagina, soprattutto al di fuori dal campo. A tavola, per esempio, molti scelgono di seguire diete ferree fatte di grandi rinunce, ma c'è anche chi va fuori dall'ordinario sorprendendo tutti. È il caso di Gareth Bale, personaggio che negli ultimi anni della sua carriera ha fatto discutere per delle scelte di vita che non sono state comprese dalla maggior parte dei tifosi. "Galles, golf, Madrid. In questo ordine", un motto che lo accompagna ancora adesso nella sua esperienza come golfista.

Ne corso di un podcast Jermaine Jenas, ex compagno di squadra ai tempi del Tottenham, ha rivelato alcuni retroscena della vita dei suoi colleghi in Inghilterra. Gli aneddoti più strani sono nati proprio quando la discussione si è spostata sul cibo: tutti immaginano i giocatori intenti a seguire diete attente, con tanto pollo, riso, verdura e frutta. E in effetti l'ex Spurs ha ammesso di essere sempre stato molto attento.

"Mangiavo una grande ciotola di cereali e penso di aver bevuto molto Lucozade (bevanda schiumosa). Le partite notturne erano molto più facili con pasta e pollo", ha spiegato. Ma c'è qualcuno che adottava un suo modo di mangiare, piuttosto bizzarro. L'unico in grado di far storcere il naso a Jenas nel corso della sua lunga carriera è stato proprio Bale che, nonostante fosse un professionista, mangiava in modo diverso da tutti gli altri.

Prima delle partite in genere si faceva preparare sempre lo stesso piatto: "L'unico pasto che ricordo di aver visto e di aver pensato ‘perché?' è stato con Gareth Bale, che mangiava tipo cinque fette di pane tostato e una montagna di fagioli al forno". Alimenti che sicuramente non sembrano adatti per la dieta di un calciatore, soprattutto prima di scendere in campo. Spinto dalla curiosità l'ex giocatore ha voluto provare per una volta a seguire l'alimentazione del gallese, una scelta che non si è rivelata così felice: "L'ho provato una volta e non è andata bene".