La data d’inizio della Serie A 2022-2023, si parte prima di Ferragosto Per via dei Mondiali del Qatar, che si disputeranno tra novembre e dicembre, il prossimo campionato avrà un inizio anticipato. Mai la Serie A è iniziata così presto.

A cura di Alessio Morra

La Lega di Serie A ha annunciato la data in cui prenderà il via la Serie A 2022-2023. E si può dire già che è un record. Perché mai il campionato di calcio italiano è iniziato così presto. A causa dei Mondiali del Qatar, che si terranno tra novembre e dicembre, il campionato partirà il 14 agosto, una settimana prima rispetto alla stagione attuale.

Mai così presto l'inizio della Serie A

Era prevedibile l'anticipo di almeno una settimana per la Serie A 2022-2023. Il campionato prenderà il via domenica 14 agosto 2022, non si può certo escludere che non si inizi un giorno prima con i canonici tre anticipi. Una rivoluzione per il calcio italiano che è costretto ad allinearsi agli altri principali campionati europei, che abitualmente prendono il via prima di Ferragosto. Successivamente verranno rese note le date di tutto il resto del campionato, che dovrebbe terminare nel giugno 2023.

Possibile torneo negli Stati Uniti

La Lega di Serie A ha confermato di voler far disputare un torneo amichevole negli Stati Uniti nel mese in cui si disputeranno i Mondiali, iscritte al torneo ci sarebbero tutte e venti le squadre del campionato, divise in gruppi che stabilirebbero le qualificate per la fase a eliminazione diretta.

Novità in Coppa Italia

Poi è stato stabilito per la prossima stagione che l'Italia si adegua alle nuove regole delle coppe europee e anche in Coppa Italia verrà abolita la regola dei gol fuori casa che valgono il doppio. Il 3 marzo ci sarà l'elezione del nuovo Presidente della Serie A. I candidati sono tre: l'ex Direttore Generale Rai Mauro Masi, il Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura Lorenzo Casini e Lorenzo Bini Smaghi, economista e membro del Comitato della BCE dal 2005 al 2011.