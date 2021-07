Erling Braut Haaland è al momento l'attaccante più ricercato del mondo e il suo agente Mino Raiola continua a sfregarsi le mani conscio di aver trovato un'altra gallina dalle uova d'oro. Il centravanti norvegese oggi non si è presentato al ritiro del Borussia Dortmund creando un vero e proprio giallo di mercato. Il club tedesco non vorrebbe venderlo in questa sessione (la clausola rescissoria da 75 milioni di euro sarà attiva solo dal 2022) ma sulle tracce del 20enne scandinavo c'è il Real Madrid e soprattutto il Chelsea che negli ultimi giorni si è fatto avanti incassando un no da parte dei gialloneri. Un no che non sembra aver affatto scoraggiato i londinesi.

Riguardo alla sua assenza ingiustificata al ritiro il direttore sportivo del Borussia Dormund Zorc ha risposto ironizzando sulle voci di mercato con un ironico "È già in Inghilterra". Ma secondo diverse fonti ben informate la battuta del ds giallonero potrebbe non essere poi molto distante dalla realtà. Il Chelsea infatti è pronto ad offrire una cifra vicina ai 150 milioni di euro per convincere il club tedesco a cedere l'attaccante, ma per farlo avrà bisogno di tutto il supporto di Mino Raiola che avrebbe già presentato la sua parcella al club londinese per l'eventuale mediazione.

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland infatti l'agente italo-olandese avrebbe chiesto 40 milioni di euro al Chelsea per far da mediatore in questa trattativa e convincere dunque il Borussia Dortmund a privarsi di Haaland già in questa sessione di mercato (guadagnando molto di più rispetto a quanto farà il prossimo anno al momento dell'attivazione della clausola rescissoria). Il club campione d'Europa in carica inoltre avrebbe già trovato l'accordo con lo stesso Raiola per quanto riguarda l'eventuale ingaggio del calciatore (che verrebbe quasi triplicato rispetto agli attuali 8 milioni di euro che percepisce oggi dai gialloneri). Roman Abramovich dunque non sembra voler badare a spese per regalare il centravanti dei sogni a Tuchel e Raiola come sempre è pronto a sfruttare tutto ciò a suo vantaggio.