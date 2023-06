La Costa d’Avorio crolla contro lo Zambia per colpa di Aurier: l’autogol è semplicemente clamoroso Nel match clou del Gruppo H lo Zambia ha vinto qualificandosi per la Coppa d’Africa 2023 vincendo sulla Costa d’Avorio. Fatale un errore imperdonabile del capitano ivoriano, Aurier autore di un’autorete tra le più assurde.

A cura di Alessio Pediglieri

Oltre alla Nations League europea dove l'Italia di Roberto Mancini ha dovuto chinare la testa in semifinale alla Spagna, rimediando la gara di consolazione contro l'Olanda, tiene banco in questi giorni anche l'African Nations Cup, con le relative partite di qualificazione. Tra cui si è giocato sabato 17 giugno Zambia-Costa d'Avorio conclusasi con la netta vittoria 3-0 per i padroni di casa. Aiutati nel successo anche da un clamoroso autogol di Serge Aurier.

Per il Gruppo H della Nations Cup africana, la sfida tra Zambia e Costa d'Avorio era attesa da tutti: le due nazionali regine del gruppo e una sfida che avrebbe decretato la nuova capolista dopo 5 gare, a metà del percorso di qualificazione. E così è stato perché in testa alla classifica è arrivato il classico ribaltone con lo Zambia ora a 12 punti, +2 dalla Costa d'Avorio ferma a 10. Il 3-0 finale dunque ha premiato Avram Grant che però ha usufruito anche di un inaspettato vantaggio iniziale.

Ad affossare quasi subito le speranze della Costa d'Avorio ci ha pensato il suo uomo guida e capitano, Serge Aurier che ha aperto le marcature segnando uno degli autogol più assurdi, da quasi 20 metri. La squadra di Jean-Louis Gasset si è ritrovata subito in un match in salita, quando sullo 0-0 Aurier l'ha combinata grossa: al 31′ dopo un profondo lancio di Emmanuel Banda, Serge Aurier ha cercato di anticipare Fashion Sakala ma l'ex giocatore del Psg è entrato totalmente scoordinato sul pallone spedendolo in direzione del suo portiere Ayayi Charles Folly: un tocco che si è trasformato in un tiro pazzesco e imparabile, finito sotto la traversa all'altezza del ‘sette'.

Capitano degli Elephants, Serge Aurier è uno dei giocatori maggiormente carismatici della nazionale ivoriana. Oggi gioca per il Nottingham Forest in Premier League, il 30enne terzino ha anche una discreta esperienza: ha giocato 28 partite in questa stagione con il suo club e in nazionale è da tempo titolare fisso. Grazie alla sua autorete, per lo Zambia la sfida si è trasformata in un pro forma: dopo l'1-0 su cui ha chiuso i primo tempo la nazionale padrona di casa ha approfittato delle ripartenze avversarie per infilare ancora due volte la porta ivoriana: prima con Daka al 48′ e poi col definitivo 3-0 siglato da Kangwa al 53′. Con questo risultato lo Zambia accede alle fasi finali dell'African Cup.