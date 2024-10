La corazzata Paris FC sogna in grande e fa una promessa: “Klopp nostro allenatore? Sì, in Champions”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Parigi ha una nuova super potenza del calcio, il Paris FC che è pronto a sfidare il Paris Saint Germain che domina la scena in Francia da diversi anni ed è stata al momento l'unica realtà sotto la Torre Eiffel nel rappresentare la capitale ai massimi livelli. La potente famiglia Arnault ha ufficializzato l'acquisto del club che al momento gioca nella seconda divisione francese ma lo farà ancora per pochissimo. L'obiettivo dichiarato è solo uno, arrivare in Ligue 1 e aprire le porte del Paradiso, sognando l'Europa: "Arriveremo in Champions League e a quel punto sì, Jurgen Klopp potrebbe allenarci".

Il Paris FC e il legame con Klopp, nuovo Global Head Soccer Red Bull

Gli Arnault sono conosciuti per aver creato l'impero del lusso sotto il prestigioso marchio LVMH e ha stretto un legame commerciale con il colosso delle bevande energetiche Red Bull che è entrato nell'affare e avrà una quota di minoranza. La stessa società austriaca che ha messo sotto contratto nei giorni scorsi Jurgen Klopp, libero da impegni calcistici e ora divenuto Global Head of Soccer. L'allenatore tedesco andrà a supervisionare l'intero staff scouting a livello internazionale offrendo la sua esperienza al servizio della formazione degli allenatori. Ed è per questo che il suo nome è rimbombato come nuova soluzione sulla panchina del Paris FC, subito smentita. Al momento.

Il comunicato del club e le dichiarazioni su Klopp al Paris FC

"La storia e l'evoluzione del Paris FC incarnano tutto un altro aspetto del calcio nella capitale. Con l'arrivo di Agache come azionista di maggioranza del club, il club assumerà una nuova dimensione con nuovi obiettivi e criteri di successo" si legge nel comunicato ufficiale che apre a scenari inediti e ricchi di aspettative per il club parigino. Precedenti alle dichiarazioni pubbliche del presidente Pierre Ferracci sulla possibilità di vedere nominato Jürgen Klopp, come nuovo allenatore del PFC: "No, non sarà lui l'allenatore… Beh, non per il momento… ma il giorno in cui saremo in Champions League… Comunque sia da Klopp impareremo molto è una persona che stimo. Ora chi c'è sta facendo già un ottimo lavoro"