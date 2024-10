A Parigi sta per nascere un’altra squadra stellare: Red Bull e Arnault acquistano il club di Ligue 2

video suggerito

Dopo il PSG il calcio francese si prepara ad accogliere quella che potrebbe essere a tutti gli effetti un'altra squadra stellare: il Paris FC. Un altro club della capitale che si prepara a diventare una nuova corazzata del calcio europeo grazie all'investimento della famiglia Arnault (4° uomo più ricco al mondo secondo Forbes e proprietario di Louis Vuitton) e del gruppo Red Bull che hanno acquistato quota della società di proprietà di Pierre Ferracci. Secondo L'Equipe questa sarà la settimana in cui si definirà l'acquisizione del club che attualmente milita in Ligue 2.

Il progetto prevede chiaramente la promozione immediata in Ligue 1 prima di iniziare a dare battaglia al PSG e costruire una squadra che possa presto puntare all'Europa. L'universo Red Bull è da tempo nel calcio europeo riuscendo quasi sempre a portare a compimento il suo ambizioso progetto come accaduto per club come Lipsia e Salisburgo. La Francia si prepara così a quello che potrebbe essere un autentico derby stellare tra PSG e Paris FC con quest'ultimo che a partire dalla stagione in corso si avvia a scrivere nuove pagine di storia calcistica.

La Red Bull si rende dunque protagonista già di due enormi novità. Oltre al PSG, il prestigioso marchio di bevande energetiche ha convinto Jürgen Klopp a fungere da direttore globale del calcio della Red Bull. L'idea di Arnault e Red Bull di costituire questo legame nel calcio sarebbe nato all'interno del mondo della Formula 1. I proprietari di LVMH – diventato partner globale a partire dal 2025 con una intesa decennale dell'universo delle quattro ruote – ne hanno parlato con la Red Bull proprio in occasione di uno degli appuntamenti di Formula 1.

Gli obiettivi del club e la definizione delle quota della nuova società

I due colossi dell'imprenditoria volevano investire insieme nel calcio con il desiderio di regalare al Paris FC un progetto lungo e ambizioso con due asset essenziali: il nome del Parigi e lo stemma della Torre Eiffel. Al momento non cambieranno né l'allenatore né la dirigenza in carica. L'accordo finale è questo: Arnault rileverà il 55/56% delle quote del Paris FC, mentre Red Bull prenderebbe il 15%. Il restante 30% rimarrebbe per tre anni nelle mani dell'attuale proprietario del club per poi passare interamente ad Arnault.