La compagna di Andrea Pirlo, Valentina Baldini, replica per le rime a Federico Bernardeschi. Lo definisce un "genio incompreso" e affonda il colpo quando fa riferimento alla sicumera esibita dopo "aver fatto gol a San Marino" e aver mostrato in campo appena "un milionesimo" rispetto al rendimento avuto in carriera da "veri campioni". Botta e risposta, come togliere l'ennesimo sassolino dalla scarpa a margine di un campionato che ha visto spesso l'ex allenatore (alla prima, vera esperienza in panchina) nel mirino ben oltre le proprie responsabilità, come se fosse lui (o solo lui) la causa di un'annata deludente e salvata per i capelli con la qualificazione alla Champions grazie al pareggio del Napoli in casa contro il Verona.

Dopo aver fatto riferimento alla "dignità" e preso le difese dell'ex tecnico della Juventus esonerato per lasciare spazio al ritorno di Massimiliano Allegri, questa volta Valentina Baldini scende in campo e mette nel mirino il centrocampista bianconero e della Nazionale. La stilettata del calciatore al termine dell'amichevole dell'Italia contro San Marino ha fatto discutere. Non ha fatto nomi ma il concetto espresso è stato molto chiaro: "Qui gioco nel mio ruolo e posso rischiare la giocata", le parole del giocatore pronunciate in aperta polemica con quanto accaduto nell'ultima stagione a Torino, forte della fiducia ricevuta dal ct, Roberto Mancini, della fascia di capitano indossata proprio in occasione del test più recente e della certezza di far parte dei convocati per l'Europeo 2020.

La replica della compagna di Pirlo è arrivata sui social attraverso un messaggio condiviso in una story di Instagram. La frase a corredo del collage di foto e titoli di giornali che riportavano i saluti di tanti campioni juventini (tra cui Cristiano Ronaldo, Gigi Buffon e Federico Chiesa) rende bene l'idea del tenore della risposta.