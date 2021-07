L'Italia è tornata in finale agli Europei. Gli Azzurri hanno sconfitto al termine di una partita durissima la Spagna, piegandola solo ai calci di rigore. Quando l'incontro è terminato è iniziata la festa. In grande parte dell'Italia la gente si è riversata in strada e ha celebrato il successo, ma anche naturalmente in campo i calciatori, Mancini e lo staff tecnico ha celebrato l'impresa. Lorenzo Insigne ha indossato la maglia numero 4 quella di Leonardo Spinazzola e ha dato vita a un'altra festa, il calciatore del Napoli è stato raggiunto da Mancini e da alcuni compagni di squadre e assieme hanno omaggiato il difensore della Roma che a causa di un brutto infortunio ha chiuso il suo Europeo, e che si è già operato al tendine d'Achille e gli hanno dedicato la vittoria. La moglie del laterale sui social ha pubblicato un bel video, in cui lo si vede festeggiare il successo e ringraziare i compagni di squadra.

Spinazzola ringrazia i compagni di Nazionale dopo il successo con la Spagna

Spinazzola ha vissuto delle giornate molto intense, che sicuramente non dimenticherà mai. Stava disputando un Europeo strepitoso, due volte nominato man of the match, stava sciorinando anche contro il Belgio, ma nel secondo tempo della partita dei quarti di finale, ha subito un brutto infortunio, solo qualche ora dopo si è saputo che purtroppo aveva riportato la rottura del tendine d'Achille. Sabato è tornato in Italia con i compagni di nazionale, che ha salutato uno a uno, mentre lunedì è volato in Finlandia dove si è operato, stop di almeno sei mesi. A casa con gli affetti più cari Spinazzola ha seguito la semifinale, ha cantato l'inno con il piccolo Mattia, il suo primo figlio, e dopo il match ha celebrato i compagni di squadra e in un bellissimo video, postato sui social dalla moglie, ha ringraziato i compagni per il successo e per l'omaggio dopo la partita.