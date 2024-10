video suggerito

La classifica finale del Pallone d’Oro svelata sui social già nel pomeriggio: c’era un solo errore Sui social, con ampio anticipo, è stata divulgata la classifica del Pallone d’Oro con un solo errore rispetto a quella finale. Riguarda proprio i primissimi posti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Pallone d'oro 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anche questa cerimonia del Pallone d'Oro è stata anticipata dal consueto tam tam mediatico alimentato da fughe di notizie e indiscrezioni sul possibile vincitore. Questa volta però è successo qualcosa di molto particolare nelle ore precedenti all'evento, conclusosi con la premiazione del centrocampista del Manchester City e della Spagna Rodri. Infatti già nel pomeriggio è uscita quella che sarebbe poi stata effettivamente anche la classifica finale, con un solo errore: due posti invertiti.

La classifica finale del Pallone d'Oro svelata nel pomeriggio, con soli due posti sbagliati

Quali? Primo e secondo. Sui social infatti in tanti hanno postato la lista dei 30 calciatori finalisti del Pallone d'Oro con tanto di posizioni dal 30° al 1°. Impressionante come quasi tutto combaci con l'effettiva graduatoria definitiva finale. Ci sono per esempio i due calciatori della Roma Hummels e Dovbyk a pari merito al 30° posto, gli interisti Calhanoglu e Lautaro Martinez rispettivamente al 20° e al 7° posto e tutto è perfettamente coincidente fino al terzo posto occupato da Bellingham.

Invertite le posizioni finali di Rodri e Vinicius nella classifica del Pallone d'Oro

Le prime due posizioni però sono state invertite rispetto a quello che è stato poi l'esito finale del Pallone d'Oro 2024. Infatti ecco che nella classifica divulgata con ampio anticipo c'è Rodri al secondo posto e Vinicius al primo posto. Una situazione complessivamente molto curiosa, anche alla luce poi delle polemiche scatenate dalla vittoria del mediano spagnolo, con tutto l'ambiente madrileno e i brasiliani indignati per il mancato trionfo di Vinicius. Anche quest'ultimo dal canto suo, come dimostrato dallo scambio piccato con Gavi nel Clasico, sembrava convinto di vincere.

Leggi anche La vendetta del Pallone d’Oro sul Real Madrid che diserta la cerimonia si è consumata in un minuto

A quanto pare però in casa Real, nel pomeriggio hanno ricevuto le comunicazioni corrette sulla classifica finale del Pallone d'Oro. È quello che si intuisce dalla reazione della società spagnola che non ha inviato nessun proprio rappresentante a Parigi per la cerimonia. Un boicottaggio figlio dell'amarezza e polemica per la mancata vittoria di un proprio giocatore, con buona pace del premio di migliore squadra, quello di migliore allenatore e quello per il miglior bomber stagionale.