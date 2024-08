video suggerito

La Champions League cambia il suo inno dopo 30 anni ma i tifosi sono furiosi: "Lo hanno rovinato" Oltre al format innovativo, la Champions League ha modificato anche il suo storico inno che resisteva dal 1992. Ma il nuovo arrangiamento non piace per nulla ai tifosi.

A cura di Ada Cotugno

Il format innovativo della Champions League non sarà l'unica novità introdotta in questa edizione. Tutto cambia, anche lo storico inno che ha segnato le nostre settimane dal 1992: la musichetta che tutti sognano cambia la sua melodia per accompagnare le partite che scandiranno l'edizione 2024/2025, anche se l'innovazione non è stata accolta con un sorriso da tutti gli appassionati che già rimpiangono la canzone ormai rimpiazzata.

Il nuovo inno della Champions League

Non cambiano le parole, con il testo che resta un mix di frasi in inglese, francese e tedesco, ma è stato completamente riarrangiato per avere una melodia più veloce e moderna, in linea con la nuova competizione che presenterà un format totalmente diverso rispetto a quello al quale eravamo abituati fino a oggi.

Le modifiche erano state annunciate dal vice segretario della UEFA, Giorgio Marchetti qualche tempo fa "Non lo cambiamo, ma il maestro ha fatto qualche piccolo riarrangiamento, chi conosce la musica si accorgerà dei cambiamenti. Un orecchio un po’ accorto lo percepirà, però l’inno è quello".

Il malcontento dei tifosi

Il nuovo inno della Champions League non è stato accolto con particolare entusiasmo dai tifosi che erano ormai affezionati alla vecchia musichetta che aveva debuttato per la prima volta nel 1992. I cambiamenti sono molto leggeri ma, leggendo i commenti su tutti i social, non piacciono proprio a nessuno.

"Hanno rovinato l'inno leggendario", "Mi manca il vecchio inno" e "La Champions League non è niente senza il vecchio inno" sono le proteste più comuni da parte di tutti gli appassionati che hanno accolto con grande scetticismo il cambiamento. La nuova musichetta debutterà con l'inizio della nuova edizione della Champions, la prima con il nuovo format che sta già lasciando diverse perplessità per tutte le modifiche introdotte.