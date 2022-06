La Bugatti di Ronaldo si schianta a pochi metri da un deposito di bombole: mistero sul guidatore Brutte notizie per Cristiano Ronaldo, che ha dovuto fare i conti con un incidente in cui è stata coinvolta una delle sue auto più prestigiosi. La polizia indaga sulla vicenda.

A cura di Marco Beltrami

La Bugatti di Ronaldo finisce contro un cancello (foto Ultima Hora)

Cristiano Ronaldo si sta godendo le meritate vacanze in compagnia dell'inseparabile Georgina e dei figli. Relax ma anche solita maniacale attenzione alla cura del corpo per l'attaccante pronto a vivere una nuova stagione ad altissimi livelli. Dove giocherà? Al momento, al netto delle voci di mercato relative ad un possibile nuovo cambio di maglia, tutto lascia presagire una sua permanenza al Manchester United. Le indiscrezioni dei tabloid non turbano il sonno di CR7 che purtroppo però ha dovuto fare i conti con un imprevisto di ben altra natura, che ha rovinato il suo relax.

Si tratta di un incidente stradale che purtroppo ha avuto gravi conseguenze su una delle sue super auto. La Bugatti Veyron, uno dei bolidi più importanti del suo eccezionale parco macchine è rimasta coinvolta in un sinistro nei pressi di Maiorca. A darne notizia è stato il tabloid Ultima Hora che ha svelato anche i dettagli di quanto accaduto: la vettura infatti stava transitando lungo via Alzina alla confluenza con la strada Caubet a Bunyola, comune situato nella comunità autonoma delle Baleari. Per motivi ancora da chiarire, la Bugatti si è schiantata contro il cancello d'ingresso di un locale.

Danni ingenti nella parte anteriore della vettura e alla struttura, con il rischio che la situazione degenerasse. Infatti tra le conseguenze dell'urto anche i danni ad un deposito di butano, gas infiammabile, che si trovava nelle vicinanze dell'immobile. La Bugatti Veyron (da 1200 cavalli, quadriturbo e capace di passare da 0 a 100 in appena 2.8 secondi, con una velocità massima di 410 km/h) ha un valore di poco superiore ai 2 milioni ed è un regalo che il calciatore si è fatto nel 2016 dopo la vittoria degli Europei, per celebrare il trionfo con il Portogallo.

Ma la domanda che tutti si pongono è quella relativa alla guida: chi era al volante dell'auto al momento dell'incidente? A quanto pare non si trattava di Cristiano Ronaldo, ma di un suo dipendente non identificato attualmente che avrebbe perso il controllo del mezzo. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze, e il sinistro è stato denunciato alla Guardia Civile e alla Polizia Locale di Bunyola. Secondo la ricostruzione fornita, gli occupanti dell'auto hanno lasciato il posto subito dopo lo schianto e qualcuno si è recato poco dopo, a loro nome assumendosi la responsabilità dell'accaduto. Gli agenti di polizia stanno indagando per ricostruire tutta la vicenda.