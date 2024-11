video suggerito

Kyriakopoulos corre in contropiede e dalla tribuna lanciano un altro pallone: provano a fermarlo Durante Como-Monza viene lanciato un secondo pallone in campo dalla tribune mentre Kyriakopoulos corre in contropiede. È sembrato un tentativo per fermare il terzino greco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Como-Monza è terminata con il punteggio di 1-1. Il primo derby storico in Serie A tra i due club lombardi non va oltre il pari e lascia ancora aperta la corsa salvezza della squadra di Fabregas e Nesta. Il rigore di Caprari nega ai padroni di casa di portarsi a casa i tre punti e nel finale sia Djuric che Belotti hanno l'occasione perfetta per segnare il gol decisivo. Ma prima del recupero succede qualcosa di piuttosto curioso, e se vogliamo simpatico, che ha caratterizzato questo derby.

Al minuto 87 della partita sul punteggio di 1-1 e con tante occasioni che si potevano sviluppare da una parte e dall'altra nessun errore o distrazione era ammesso. Ecco perché qualcuno ha pensato bene di aiutare il Como dando il suo contributo con un piccolo gesto. Evidentemente poco prima, durante il gioco, un pallone era finito nella tribuna fronte camera che caratterizza lo stadio Sinigaglia. Ebbene quello stesso pallone subito dopo viene lanciato in campo proprio sulla corsa di Kyriakopoulos.

Il momento in cui viene lanciato il pallone verso il giocatore del Monza.

Dalle immagini televisive si vede infatti qualcuno che si alza in piedi e lancia la sfera in campo proprio mentre stava correndo in contropiede il terzino sinistro greco, tra i più in forma nella squadra di Nesta. Il pallone però non colpisce il giocatore e di certo non è stato questo a fermarlo. La sfera entra in campo poco distante da Kyriakopoulos quando ormai il greco era già a terra fermato dal recupero di Da Cunha che aveva atterrato l'avversario. Ma la sorpresa è stata grande, anche per i giocatori del Como.

Goldaniga con il secondo pallone tra le mani.

Il pallone non intacca l'azione costruita da Kyriakopoulos

L'arbitro infatti ha fischiato il fallo per la squadra di Fabregas per via dell'intervento di Da Cunha su Kyriakopoulos giudicato falloso. Nello stesso momento però Goldaniga, appostato lì vicino si volta verso la tribuna quasi incredulo, per capire perché fosse stato lanciato un pallone in campo a partita in corso. Un episodio curioso e simpatico che ha fatto sorridere anche i telecronisti in diretta. La partita è terminata poi con il punteggio di 1-1 che di certo non muove la posizione di classifica attuale della squadre sempre molto delicata.