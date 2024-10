video suggerito

Kvaratskhelia verso il rinnovo ma il Napoli vuole vederci chiaro su due punti: clausola e commissioni Sulla scia della vittoria di San Siro contro il Milan, il Napoli e Kvaratskhelia provano a concludere la trattativa per il prolungamento di contratto, con un nuovo confronto. Entrambe le parti vogliono proseguire, c’è anche l’intesa economica di massima (5 milioni a salire) ma si tratta sulla clausola per l’eventuale cessione e sulla commissione che gli agenti del georgiano vorrebbero inserire nero su bianco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il Napoli non vuole avere sorprese sgradite e sta lavorando sempre più alacremente per trovare il prima possibile la chiave di volta per concludere il rinnovo con Kvhicha Kvaratskhelia, il fuoriclasse georgiano che è stato tra i protagonisti anche nell'ultimo successo di San Siro contro il Milan. E dagli ultimi aggiornamenti della trattativa oramai entrata nel vivo, sembra che si sia davvero vicini all'accordo tra le parti che stanno smussando l'ultimo cavillo, la clausola per l'eventuale vendita: con il club che non la vorrebbe se non a cifre alte, non certo per 80 milioni come richiede l'agente che vorrebbe anche una commissione personale.

Rinnovo Napoli-Kvaratskhelia tutto ok, da decidere la clausola

L'accordo c'è, la volontà pure, le prestazioni da parte del giocatore soddisfano e Kvaratskhelia è perfettamente a suo agio nel nuovo progetto tecnico di Conte. Allora cosa manca per il fatidico sì che vede il georgiano mettere la firma sul prolungamento di contratto? L'accordo sulla clausola in caso di cessione del giocatore ed eventuali commissioni. E' questo l'ultimo cavillo burocratico da risolvere per poi stringersi la mano e mettere le firme per sigillare ulteriormente l'unione d'intenti che tanto bene sta facendo a tutti. Da una parte però c'è l'entourage del giocatore che spingerebbe per una clausola attorno agli 80 milioni di euro, più un compenso personale che gratificherebbe gli agenti che nel 2022 hanno portato il fenomeno georgiano sotto il Vesuvio. Con i risultati sotto gli occhi di tutti. Dall'altra parte il presidente De Laurentiis che da sempre è alquanto restio nel sottoscrivere compromessi non graditi e che vorrebbe che la clausola non ci fosse o – al massimo – essere superiore ai 100 milioni.

La proposta del Napoli: 5 milioni a salire con un tetto a 8 milioni

Parlando di soldi, il Napoli ha già messo sul tavolo un accordo che sembra aver soddisfatto Kvaratskhelia. Attualmente l'esterno georgiano ha un contratto di "soli" 1.6 milioni di euro – oltre i diritti di immagine. Una cifra oltremodo considerata incongrua vista la qualità messa in campo e alla sua oramai costante presenza anche nella gestione Conte, con cui ha festeggiato a San Siro la 100a presenza in azzurro. Dunque, ecco la proposta: 5 milioni di euro a stagione e poi, via via a salire. Il progetto è che dal terzo o dal quarto annoi si arrivi al tetto massimo, vale a dire gli 8 milioni di emolumenti. Una cifra che l'entourage di Kvara ha provato a ritoccare, prima chiedendo subito 8 milioni di stipendio, poi provando ad alzare il tetto verso i 9. Trovando, in questo caso, un imponente muro azzurro.