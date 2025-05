video suggerito

Kvaratskhelia finisce in panchina pochi minuti prima della finale del PSG: cosa è successo Kvaratskhelia era stato inserito fra i titolari del PSG per la finale di Coppa di Francia ma in campo al suo posto è sceso Doué: il georgiano ha alzato bandiera bianca durante il riscaldamento. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Ada Cotugno

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Khvicha Kvaratskhelia doveva essere titolare indiscusso del PSG nella finale di Coppa di Francia contro il Reims, ma pochi minuti prima della partita è stato costretto a tornare in panchina. Al suo posto Luis Enrique ha scelto di mandare in campo Doué, nonostante la formazione già annunciata e nessun infortunio durante il riscaldamento: non si tratta di un cambio tecnico dell'ultimo minuto ma di una scelta forzata, dato che il georgiano ha alzato bandiera bianca pochi minuti prima di cominciare la partita.

Perché Kvaratskhelia non ha giocato la finale con il PSG

Sembra una scelta assurda, dato che i parigini si giocano la possibilità di portarsi a casa il triplete in questa stagione. Dopo la vittoria del campionato potrebbe arrivare anche quella della coppa nazionale e per questo in campo sono andati tutti i migliori: tra una settimana il PSG si gioca la finale di Champions League contro l'Inter, ma prima ha il Reims da affrontare. Per questo motivo il cambio all'ultimo secondo di Kvaratskhelia è stato piuttosto strano. I parigini hanno comunicato soltanto che il georgiano sarebbe andato in panchina nonostante fosse presente nella lista dei titolari, sostituito in attacco da Doué.

Le spiegazioni sono arrivate in un secondo momento: l'ex giocatore del Napoli ha accusato un mal di testa durante il riscaldamento, un problema che ha portato Luis Enrique a compiere una scelta conservativa in vista della finale di Champions League. L'allenatore ha deciso di non forzare Kvaratskhelia e di lasciarlo in panchina, valutando eventualmente un suo inserimento a partita in corso, senza spremerlo dal punto di vista fisico a una settimana dalla partita più importante della sua carriera. Per questo Doué ha preso il suo posto pochi minuti prima dell'inizio della gara, con il suo nome già scritto in tutte le distinte.